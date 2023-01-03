高海寧泰國拜「人緣至尊」　否認獲高僧贈蝴蝶頸鏈

藝人高海寧（高Ling）現正於馬來西亞檳城為電影《鎖戰》拍攝中，而戲中還有姜皓文及黃浩然，雖然今次不是高Ling首次拍電影，但很久沒接戲及到外地拍攝，她都非常開心。而她於馬來西亞都甚有知名度，故不時都被粉絲集郵，不少人都有將照片放於社交平台，高Ling接受東網獨家訪問時謂：「都開心嘅，證明呢度啲人都鍾意自己！」

此外，說到有指向來喜歡小朋友的她，渴望40歲前結婚生B，更指她到泰國秘密拜「人緣至尊」，更獲對方贈加持蝴蝶頸鏈，高Ling笑言：「嗰陣我去泰國拍無綫旅遊特輯，媽咪、Daddy都有過嚟搵我，佢哋喺泰國有朋友，仲車我哋去一個偏遠啲嘅Resort度假，途經呢個廟時，佢哋話呢個廟係旺人緣同觀眾緣，所以就去拜拜，咁啱有班人約咗個憎人喺度祝福，聽講佢唔係成日喺度，泰國朋友話既然咁有緣遇到就一齊去睇吓啦，嗰陣側邊突然好多人影相，原來有啲係中國人同馬來西亞人，因為認得我所以影相，之後我哋仲同僧人影合照。至於條蝴蝶頸鏈，嗰條其實係曼谷夜巿有個賣嘢嘅姐姐送畀我，根本唔係咩加持物，識我嘅人都知我鍾意蝴蝶，咁啱得咁橋！哈哈！」問到她祈求了甚麼，是否一家平安、身體健康時，高Ling又說：「無論點樣，受到祝福都係開心嘅，希望真係旺到人緣觀眾緣啦，之後工作順順利利！姻緣都重要嘅，不過呢啲隨緣啦，強求唔嚟嘅！」