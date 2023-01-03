疑患雄性賀爾蒙缺乏症

Q：本人今年48歲，從離婚回復單身已有6年，長期DIY發洩性慾而且需要也少。已有兩年多的時間，開始很難勃起，精液量少，陰囊時常都好像空空洞洞的，睪丸縮小了很多，沒有鼓起或脹滿。我有時想，難道是冬天寒冷或夏天睡覺吹冷氣，體寒而令陰囊縮細嗎？本人整體健康良好，有考慮過去做男士檢查，如果去檢查有甚麼是需要注意？

張先生

A：在寒冷環境下，陰囊和包皮皺縮是正常的生理反應，且是暫時性的，不會長年累月地持續，故應排除症狀因天氣溫度所致。

性器官外觀呈現萎縮，伴隨性功能運作不順暢包括陽痿、早洩、少精或無精等，男性本身卻沒有衰老、肥胖、疲勞、壓力、慢性病問題，便須直接正視這是性生理機能方面響起警號，其中較常見的是男性賀爾蒙缺乏症。

當男性懷疑自己患上性障礙，宜立即進行自我評估和求醫診治，不應遲疑或採取鴕鳥政策，更不必因缺乏性生活而忽視個人性健康。閣下的初步自我評估已反映性機能問題，宜正式求醫，嘗試將評估和觀察有條理地告訴醫生，由醫生建議男士進行某些身體項目檢查，例如包括男性賀爾蒙水平、慢性病檢測、前列腺機能等。如發現是睪丸酮濃度偏低，即患上男性賀爾蒙缺乏症，醫生通常會處方含雄性激素藥物，服用後可補充男性賀爾蒙，以助恢復性機能，緩解難勃、少精或無精、睪丸變小的症狀。為避免性機能持續走下坡，閣下宜盡快去進行診斷和治療。

李偉儀