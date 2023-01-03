郭秀雲帶鸚鵡執垃圾　唐文龍布偉傑化身清潔大隊長

藝人郭秀雲（Sharon）創辦的「海峰環保教育」踏入新一年，即展開「石澳馬拉松清潔行動」，提醒大家保護環境，當日由早上Sharon除了帶來她所養的鸚鵡麥飛（McFly）拍住上執垃圾，更邀請兩位「環保之星」唐文龍（Michael）及布偉傑（Brian）一起出動，兩人化身清潔大隊長，帶動義工們齊清潔，更有市民與遊客大讚他們好有心，元旦日就做義工，他們笑說：「希望大家都自動自覺收拾垃圾，下年元旦我地嚟石澳係游水，唔使見到垃圾忍唔住又做清道夫。」

他們執了大堆垃圾，有煙頭、膠樽、啤酒樽與罐、舊玩具、口罩等林林種種，更執到20多枝有用過及未用過的針筒，郭秀雲指每次執到的物品都令自己嘆為觀止，唐文龍認為市民常飲膠樽飲品，對環境造成好大影響，尤其微塑膠分解不到，令魚類也吞下肚，他最希望大家減塑，少製造垃圾。唐文龍表示自己常到內地開工，每次返港兩三個月除了探望媽咪，就好多時都相約朋友去執垃圾，因為香港好靚，不想被垃圾破壞印象。

日前度過生日的郭秀雲透露首次在社交平台呼籲朋友不要送禮物，而捐錢到她最新創辦的「香港鸚鵡救援」慈善機構，她說：「我除咗繼續宣揚保護動物，呢三年疫情嚴重，我發覺好多人養雀鳥尤其鸚鵡想舒緩情緒，但好多人唔識得點養，好快又棄養，都有主人想唔到佢哋嘅醫葯費開支龐大，就寧願放走鸚鵡就算，我同一班義工就去做救援，但醫葯費好多時都過萬元，所以真係要籌款幫補一下，我哋先可以繼續救，稍後更會推出助養計劃，希望多啲善長能夠支持，呢幾年籌款唔容易，我自己拎錢出嚟，荷包都穿哂洞，朋友佢哋都好支持我呢個想法，希望大家繼續捐款救動物啦！」