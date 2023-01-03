韓妹崔素賢　靚偈網紅

近呢十年，「韓」風席捲全球，唔少韓妹都透過互聯網騷哥利，靠樣靚身材正嚟吸納支持者，因而造就大量網紅嘅崛起。正如今日要介紹嘅韓模崔素賢，唔止有款靚偈，仲因為形象健美，深得網民同廣告商嘅力撐呢！

身材健美

家陣網紅當道，唔同地方嘅靚女都可以喺網上建立社交平台嚟招攬粉絲，如果只係靠分享性感相就想大紅，似乎有啲難度。來自韓國嘅人氣網紅崔素賢，深明要喺短時間內爭取網民關注，一定要畀人睇到自己有乜特色，所以喺IG發布嘅寫真，着得少布唔在講，最緊要係將嗰一身健美曲線表露無遺，散發出令人醒神嘅陽光氣息。咪以為阿妹嘅迷人身段係經過後天加工，查實係日子有功先啱，事關佢曾經係肥妹仔一名，後來為咗可以着靚衫同做模特兒，開始努力健身，配合均衡飲食，先至成功搣甩肥肉，練出玲瓏浮凸嘅身材。

瞓身吸金

皇天不負有心人，崔素賢喺2018年正式踏入模特兒界，試過參加男士健身雜誌舉行嘅封面女郎大賽，成功躋身Top 10，之後推出嘅電子寫真集，更登上新書榜、銷量榜同熱搜榜冠軍添！不過，喺阿妹眼中，當上模特兒只係發展個人事業嘅第一步，而為咗進一步增強人氣，佢開始經營社交平台，上載性感相片之餘，仲會分享健身影片同保健心得。呢番操作不但為佢贏嚟人氣，更獲得唔少美容、保健及運動器材品牌嘅青睞，紛紛搵佢進行網絡代言及商品推廣，而佢亦食住呢個勢，開設埋網絡電商平台，實行全力吸金。時至今日，崔素賢已經係一位網店老闆娘，真係好叻女！