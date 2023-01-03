輕．功︱鄭俊弘3分鐘盡顯喊功　楊卓娜青筋暴現嗌分手

由黎耀祥及蔣祖曼主演的無綫熱播劇《輕．功》進入結局篇，劇情更見緊湊。扮演編劇的歐瑞偉疑似被龔慈恩出賣，拿了其劇本北上推銷，結果暈倒入院，鄭俊弘（Fred）一直陪伴在側。由於歐瑞偉昏迷前曾叫了一聲「乖仔」，令Fred誤以為對方就是自己的生父。後來醫生指歐瑞偉突發性肝炎，急需做肝臟移植手術，驗查時Fred得悉二人根本沒有血緣關係，大感失望下向黎耀祥哭訴：「好想錦賢叔（歐瑞偉）係我爸爸，點解我唔可以有個好爸爸，如果錦賢係我爸爸，媽媽就唔使一個人養我，唔使咁辛苦，佢就可能唔使咁早死。」這場近3分鐘的戲讓Fred盡顯喊功，一展實力。

Fred受訪時形容這場戲的拍攝留在大清早拍攝，當時台前幕後均準備收工，令他壓力倍添，幸在黎耀祥等幫助下，最終兩Take過關：「拍之前冇乜點同黎耀祥傾偈，因為想盡量投入個角色同培養情緒，拍完之後佢有份享番佢拍喊戲嘅經歷畀我聽，好多謝佢。」

另外，戲中扮演情侶的楊卓娜與韋家雄感情生變，女方更提出分手，一向喊功了得的卓娜演到青筋暴現。她透露一Take過完成拍攝，又打趣最驚與韋家雄拍感情戲：「我每次見到佢淨係想笑，好驚喊唔出。佢成日講埋啲唔三唔四嘅嘢，就算佢冇講我都覺得佢係講緊。」