傳男友竇驍求婚　何超蓮落閘：下一題！

賭王三房千金何超蓮今日（3日）晚上在將軍澳電視城為《獎門人新春感謝祭》擔任錄影嘉賓，超蓮與男友竇驍拍拖3年經常曬恩愛，早已認定對方，但近期卻一反常態，在社交網隻字不提對方，連男友34歲生日也沒有發祝文，令外間猜測感情生變。

有備而來的超蓮被問到感情生活怎樣？她笑說：表示：「幾好呀！（有傳你同男友分手？ ）夠傳過我大肚啦，習慣就好。（感情穩定？）嗯！（快啲結婚，你家姐都就快結婚？）嗯，我答咗喇，冇諗住答呢個問題，我咪答咗囉，好有禮貌答咗呢個問題，哈哈。」

至於，講到男友可有求婚，會否為家姐做伴娘，她皆落閘說：「下一題！」問到她是否與男友感情出現風波，她說：「冇風波，只係唔想同大家分享，因為講多錯多。（唔講啲人咪亂寫？）唔緊要，冇所謂，反正講咗都係亂寫。（農曆年同情人節會唔會一齊過？）都話下一題，I Love my Mum，情人節都可以同媽咪過。（即係穩定？）穩定，冇嘢。」

首次玩《獎門人》的超蓮表現興奮，自言是向JW自薦上節目，她笑言：「JW係陪我，因為我由細就鍾意睇《獎門人》，咁多個遊戲最唔想玩係『開口中』，JW話如果輸咗會擲啲Cream去我塊面度，連鼻窿都中晒Cream，聽講有雨褸嘢。」雖然穿了兩條褲保暖，但自爆準備不足，沒有帶衣服替換，臨時去買了即棄內褲準備，她說：「我玩得嘅，樣衰、污糟都唔緊要，最緊要唔好冷親。」