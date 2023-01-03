床技要惡補　瞓身來指導

無人係一出世就識行路，一定要經過學習階段，先可以慢慢學習新知識同新技能。AV業界資深人士神仙乙就話，好似日本AV界嘅「家庭教師系列」咁，當中由AV女優扮演嘅家庭教師就好樂意咁為後生仔瞓身傳授床上知識，以及指導床上技巧喇！

濕身誘惑

由PLANET PLUS出品嘅《盼望已久的家庭教師不能回家》中，大雄嘅父母返晒工，剩低佢一個人留喺屋企懶懶閒，突然家庭教師春菜花上門求助，原來佢行經附近時被大雨淋到濕晒，搞到相當狼狽，於是嚟大雄屋企避雨。而大雄對呢位巨乳佳人心儀已久，見到佢全身濕透若隱若現，更加難忍慾火，撲向春菜花又攬又錫，最後成功將花妹征服！不過，春菜花唔係介意被人霸王硬上弓，而係介意大雄唔識調情，於是成晚同大雄練習各種床上技巧，令佢成為性愛達人。

提升自信

喺Ideapocket推出嘅《美人導師的接吻講座》入面，宮西光係一位家庭教師，佢見到後生仔泰祥終日憂鬱就覺得唔對勁，了解過後先知道佢原來缺乏自信，於是佢就教泰祥一個提升自信嘅方法，就係練習錫錫！經過指導之後，泰祥嘅舌功愈來愈好，令光妹亦愈來愈鍾意泰祥，跟住佢就指導埋其他床上技巧，果然成功令泰祥發揮出強勁雄風，而泰祥見到光妹高潮迭起，自信心即刻返晒嚟！

露底勾引

Moodyz推出嘅《笑容勾引我的家庭教師》，講述五十嵐清華呢位美少女係一位家庭教師，佢外表斯文，內裏Open，最鍾意就係上門補習嘅時候勾引怕醜嘅男生。為咗令對方容易上釣，清華着住超短裙露出修長美腿同底褲，然後藉口話研究男女生理構造，而將對方剝光豬並百般玩弄一番，跟住又話要鑽研床上體位而從對方身上榨取快感，認真識得寓工作於娛樂。

簡評

日本AV界嘅教師系列通常有兩種，一種係學校老師，另一種就係補習老師，前者以校園為背景，後者則以家庭為背景，本仙就鍾意後者多啲。喺今次為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意宮西光演出嘅《美人導師的接吻講座》，原因係光妹氣質斯文，扮演老師角色夠晒入型入格，而佢面對男優時亦夠溫柔又不失主動，演繹出一副熱心助人又春風化雨嘅感覺。