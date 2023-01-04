【是日通勝】

農曆十二月十三

壬寅年 壬子月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：入學、動土、開市

忌：出行、移徙、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、12、36

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：過得自己過得人，待人接物要做到問心無愧。

金牛座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，不要輕言放棄。

雙子座：幸運指數排第一，財運極好，要懂得感恩。

巨蟹座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

獅子座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

處女座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

天秤座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

天蠍座：財運弱，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

人馬座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

山羊座：多做好事冇蝕底，可改善人緣，帶來好運。

水瓶座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

雙魚座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）龍 易破財

鼠：人緣欠佳，與人爭論時勿作人身攻擊。

牛：大膽跳出舒適圈，事業可更上一層樓。

虎：運勢平平，多替別人着想，不要太自私。

兔：工作運平平，身心俱疲，宜好好休息。

龍：是日沖煞，財運差，勿隨便借錢給別人。

蛇：事業運不錯，做好本分，勿受閒言左右。

馬：健康運一般，少玩手機，以免視力受損。

羊：有伴侶者要忍讓，冷戰解決不了問題。

猴：人言可畏，職場上要慎言，以免惹麻煩。

雞：健康運下滑，久坐無益，要多做運動。

狗：財運上升，有賺外快機會，不要錯過。

豬：敢於追逐個人夢想，有機會心想事成。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

選購年花宜忌

農曆新年的節日氣氛熱鬧，其中最好的活動便是逛年宵，很多家庭都會在年宵市場選購年花及賀年布置回家擺放，然而要注意年花擺放方位及揮春內容，因對家宅運會造成影響。

［年花之吉利方位］

兔年八白財星在正南（有利財運）：大葉類，如牡丹、水仙

兔年一白桃花星在西南（有利人緣桃花）：鮮花類，如蘭花、桃花或各式鮮艷花卉

兔年九紫喜慶星在正北（有利嫁娶添丁）：果實類，如五代同堂、年桔、富貴子

兔年四綠文昌星在中宮（有利讀書工作）：常綠類，如富貴竹或各種象徵步步高升的植物

其實只要自己喜歡，大部分植物都可以擺放在家中。不過，要注意有刺的植物（如玫瑰和仙人掌等）如放在家中的桃花位（兔年在西南），很容易惹來「桃花劫」。另外，兔年的五黃災星（西北）及二黑病星（正東）方位也切忌擺放植物，以免催旺病氣，反而得不償失。

［貼揮春宜忌］

第一，不可把紅色的揮春貼在兔年的五黃災星（西北）及二黑病星（正東）的方位，因此舉會加強這兩顆病星的力量，尤其以五黃災星為甚。

第二，揮春的字不宜與流年的生肖相沖，否則有犯太歲之象。例如流年為兔年的話，不宜貼上有「兔」字或相同諧音的揮春，如「動如脫兔」、「福兔迎春」等等。