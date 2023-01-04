郭富城苦命爸爸賣慘衝影帝　獲影后助攻志在必得

天王郭富城近年為推動影壇發展可謂不遺餘力，近日他再次拍攝一部寫實電影，成功邀得「星二代」許恩怡及影后鮑起靜參演「助攻」。他於戲中的角色遭遇辛酸悲慘，絕對有機會憑此片再次衝擊影帝寶座！

郭富城唱得又演得，2016年憑電影《踏血尋梅》首奪金像影帝殊榮。一直醉心電影事業的他，近年為培育影圈台前幕後新血，更不時「減價」接拍電影。他曾於訪問中揚言：「片酬不是大問題，我都想為影圈出一分力！」兩年前首執導演筒的黃慶勳開拍電影《麥路人》，城城二話不說答應掛帥參演，破格扮演一名虧空公款入獄、獲釋後於快餐店「借宿」的落難金融才俊。該片在港錄得逾800萬票房兼口碑不俗，唯未能再為城城增添影帝獎項。

許恩怡曾奪新人獎

近日城城與《麥》片班底再接再厲，拍攝一部寫實悲情電影，日前已低調開鏡。單看劇情，相信電影上映時戲迷要帶定紙巾入場。有業內人士推測，城城憑今次演出，大有機會再次衝擊影帝寶座！據知，身為男主角的城城接受新挑戰，扮演「帶女洪郎」，囡囡更患上重症，醫生指她不能活多過單位歲數，不過在城城照顧下，囡囡「茁壯成長」，當以為成功逃過厄運，卻發現命運一直與兩父女開玩笑！城城與工作人員「眾裏尋她」，最終落實由息影女星柏安妮囡囡許恩怡（Natalie）出演女兒一角。

現年18歲的Natalie勝在青春無敵兼樣子甜美，更有「翻版桂綸鎂」稱號，其處女廣告令人留下深刻印象，出道短短日子已接拍了5部電影，其中去年主演的青春歌舞片《燃野少年的天空》，更為她在東京電影節帶來首個新人獎殊榮。除了城城獨具慧眼外，另一影帝張家輝亦睇中Natalie的氣質，邀請她出演其執導作品《贖夢》，短時間內能夠與兩位神級演員合作，Natalie如獲幸運之神眷顧，絕對教其他新進演員羨慕兼妒忌。

與鮑起靜再續母子情

另外，城城新片亦成功邀得鮑起靜加盟，兩人再續「母子情」。他們先後於電影《浮城》及《麥路人》合作，令觀眾留下深刻印象。當時城城宣傳《麥》片時曾哽咽表示，與鮑起靜拍攝時憶起亡母，自己真的將對方當成母親，想要給對方闊別已久的擁抱。由於電影公司暫時將一切保密，眾演員至今對外都三緘其口，不欲回應。