娛圈單打︱姜濤忽然High咗　MC唱功贏晒

儘管《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》已經落幕，但曲終人未散，坊間對於當晚姜濤忽然High咗衝落台喪叫議論紛紛，除了姜糖盲撐，所有聽覺正常的人都不能否認，當晚姜濤表現大失準，喪叫一輪根本唔知佢唱乜！

即使以團體身份站在台上，同樣不知何故，他拿着咪高峰的其中一隻手指一直擱在鼻旁，又係聽唔到佢唱乜。但願只是腳傷臥床太久疏於練習，不是揸流攤就好，否則當日雄心壯志誓要做亞洲第一的小伙子，委實太令人失望了。

反觀憑《小心地滑》勇奪叱咤十大第二位、同時獲叱咤男銅的MC張天賦，用驚人實力遠遠拋甩當紅炸子雞MIRROR和姜濤十條街。有網民直言，直到MC上台開口唱歌，先至知道不是舞台音響或大會支咪出咗問題，言下之意，即是其他歌手唱得實在太差。《小心地滑》本身很高難度，既要飆高音，歌詞又密集，但MC輕鬆駕馭，難怪即將舉行的紅館個唱門票被炒至逾20,000元這麼誇張。

不少人嫌MC個樣寸寸貢，又鍾意溝「人妻」，影響形象。但若以作品說話，MC真的憑實力「公開處決」一堆空有包裝和盲粉的所謂偶像。MC揚言今年想嘗試挑戰創作，由自己一手包辦整首歌的創作部分，不妨拭目以待。

又講番最紅的姜濤，表演大失準之餘，脹爆身形同樣嚇煞人。本報形容為「目測200磅」，雖不中亦不遠矣。身為偶像，個殼好重要，若BTS有成員肥到咁，一早被公司掃地出門。姜濤現在最迫切需要的，肯定是一個教他飲食瘦身的營養師。