「飛躍獎」大熱門！炎明熹綵排春晚　無綫頒獎禮料缺陣

「聲夢人氣王」炎明熹以大熱姿態在無綫頒獎禮爭獎，距離賽果揭盅只餘數天，她卻被發現身在內地，由於有連串工作在身，鐵定未能出席頒獎禮。

炎明熹（Gigi）出道至今僅1年多，已成為炙手可熱的新星，更憑內地綜藝節目《聲生不息》成功開拓內地市場。於周日（8日）舉行的無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》中，她躋身「飛躍進步女藝員」及「最受歡迎電視歌曲」兩個獎項的10強之列，風頭一時無兩，她憑《聲》創事業高峰，爭「飛躍獎」自然被睇高一線。

臨近頒獎禮，正當一眾候選人爭取曝光率之際，Gigi近日卻未見公開露面，連元旦日舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》亦未見其蹤影。據知她上月底已到內地，為春晚節目進行綵排，而且有連串工作在身，雖然她未有在社交網透露行蹤，但其實上載的照片早有暗示，其中一張剪影照見她推着行李，其社交網帳戶顯示的所在地亦非香港。她與周柏豪日前為春晚綵排的片段在網上曝光，戴眼鏡及口罩的Gigi素顏及便服上陣，身後有一班舞蹈員伴舞，雖然只是綵排，但2人仍一臉認真地演繹《紫荊花盛開》。

由於行程緊密，預計Gigi未能趕及在無綫頒獎禮當天回港，不過無綫方面已有兩手準備，正盡力與內地同事協調Gigi的工作安排，若然她最終以大熱姿態跑出，不排除安排以連線方式頒獎，讓她隔空感受現場氣氛。

另外，雖然《聲》已告一段落，但Gigi在內地人氣不減，近日有網站就2022年度湖南衞視芒果TV官方頻道的播放量作統計，Gigi節目中獻唱《蜚蜚》的片段，以552萬點擊登上榜首，而「甜心教主」王心凌在《乘風破浪》演唱的《愛你》亦緊隨其後，有500萬點擊，至於曾比特就憑《初戀》一曲排第6位，成績同樣亮眼。