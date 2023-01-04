凌晨發文反駁　李善彬疑作虛假證供累前公司終止上市

韓星李光洙的女友、劇集《酒鬼都市女人們》的女星李善彬，曾於2016年與Imagine Asia事務所發生合約糾紛，當時她因為不滿收益分配而提出解約，最後獲法院判勝訴，之後轉簽WID事務所。近日有韓媒指她曾於另一訴訟中作虛假證供，導致Imagine Asia事務所無法上市。

報道指Imagine Asia事務所於2017年控告最大股東卞某怠忽職守，李善彬當時向檢方說：「卞某與WID事務所並無關係。」但在卞某於2021年控告WID事務所的代表徐某恐嚇的審訊中，李善彬在作供時就表示：「WID事務所的確是卞某的公司。」被問到為何當年要作虛假證供，她解釋指：「當時卞某指如果說出事實會對他不利。」而因為李善彬改口，一審和二審的判決已被推翻，現正等候大法院的判決，有指因為李善彬當年作虛假證供，令Imagine Asia事務所失去上市資格，令不少小額股東蒙受損失。

對於被指作虛假證供，李善彬今日（4日）凌晨在社交網限時動態發文反駁：「在法庭上說虛假證供是會受到懲罰吧？會只是有爭議嗎？是有人想製造爭議吧，你說是因為我而無法上市嗎？就只因為我說的話？希望你可以多了解一下那間公司和那次訴訟再寫報道。」之後又上載Imagine Asia事務所於2019年因為4名高層被控挪用公款而無法上市的報道，說：「是因為這些原因而終止上市。」