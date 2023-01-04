馬路三寶去Camping EP3 On call 24小時幫到你

【特約報道】開車出遊最怕汽車死火或者爆胎！如果真係喺馬路上發生呢啲緊急情況，就唔少得一份·保障較全面嘅汽車保險喇！原來中國平安網上指定全保計劃，就包埋24小時路面緊急支援服務，服務包括拖車及更換後備輪胎，隨時都搵到人幫手，為車主減少煩惱。即使半夜汽車在馬路上死火，想找拖車服務，亦可致電指定服務熱線求助。或者車主在更換自備的後備輪胎遇困難時，同樣可致電該熱線，由專人協助更換。想知更多就立即睇片跟馬路三寶去 Camping！

想擁有一份保障較全面嘅汽車保險？中國平安網上汽車保險嘅指定全保計劃附有3重額外保障，包括24小時路面緊急支援服務。除了24小時路面緊急支援服務，該指定全保計劃亦附有車匙延伸保障以及擋風玻璃保障，是車主們值得信賴的私家車保險！

中國平安保險(香港)有限公司的網上保險提供24小時服務，讓大家可隨時隨地進行網上即時報價及投保。所有投保條款均可於網站內查閱，最快5分鐘完成投保，即時批核出單。客戶更可於網站內免費登記成為平安會員，參與會員專屬活動。提提電動車車主們，中國平安網上保險現正大力推動電動車保險，並接受大部份電動車型號投保全保！想了解更多私家車保險或優惠詳情，記得上返中國平安保險(香港)網站睇吓喇！一切資料以網站內容為準。

■ HK$200推廣碼：ONCC200

■ 有效期：2023年6月30日

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