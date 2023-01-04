當平民遇着巨星！尊特拉華達在村落開工被居民瘋狂集郵

荷里活著名男星尊特拉華達（John Travolta）最近在英國東部諾福克郡的一個小村落West Raynham開工拍攝短片，而他經常在當地的公眾場所出現，由於難得有荷里活巨星「駕到」，所以他經常被當地的居民「集郵」！

其中有女顧客Sam接受傳媒訪問大談行超市「觀星」的經過，她說：「我每個禮拜都會去嗰度（超市）買嘢，有日我行經餅部竟然撞到佢（尊特拉華達）。我勢估唔到竟然有巨星會喺嗰間超市出現。」Sam大讚尊雖然是「大明星」，但卻「零架子」與在場所有人打招呼合照同交談。

除了行超市撞到尊之外，去酒吧都有機會撞到他！其中一名「幸運兒」就是當地居民Jamie Salter。他就表示有一晚「野生捕獲」尊與一大班人在酒吧飲酒食漢堡包。他說：「我握佢手並問佢：『你係咪阿尊？』之後佢答：『係呀！』成件事好唔真實。」他表示與尊有交談了一會兒。

而超市的保安員Gary Middleton亦表示當他的同事告知他尊正在購物的時候，他都不敢相信而自己親自去查探。而他更大讚對方好友善並主動與他握手！Gary大爆當日尊買了很多東西包括餅乾、薄餅、魚手指等。他說：「你唔會預期大明星會親自『濕平』！」