黃聖依傳婚變行紅氈「零舍」風騷　前後全露晒火辣Deep V

內地女星黃聖依2004年憑周星馳電影《功夫》走紅，之後與富商楊子擦出愛火，婚後育有2個寶貝兒子，近期兩人卻疑似婚變，引起外界熱議，兩人始終未有解畫。近日黃聖依出席活動，一身藍色深V露背晚裝立刻成為全場焦點。

黃聖依近日出席第九屆絲綢之路國際電影節，擔任閉幕式特邀表演嘉賓以及頒獎嘉賓，她身穿一襲藍色亮片晚裝，正面大開深V，雪白東西半球呼之欲出，背面多處挖空，露出光滑美背，曼妙身姿引來網友大讚。

去年七夕黃聖依與楊子各自在社交網發文並標註對方，當時被認為是隔空放閃，不過網友卻發現疑似是藏頭詩，黃聖依的藏頭詩為「歲月如歌各自安好」，楊子則是「相見不如懷念」，文末都寫着「新開始、新旅程」，另外兩人都只放個人獨照，而不是過去的甜蜜合照，令外界猜測是否婚姻生變，網友還發現楊子已刪走過去與黃聖依的恩愛動態，讓婚變傳聞甚囂塵上。

楊子去年11月到12月在短片頻道一連發4條影片，標題寫着：「那麼認真幹嘛？算了！算了！算了！」不知是否針對婚變傳聞回應，楊子在影片中一言不發，引起網友猜測是針對婚姻狀態發聲，不過他去年（2022年12月7日）晒出黃聖依的影片並寫下：「哈哈哈，聖依像永遠長不大的孩子，雖然兒子長得都快比她高了，她依然童心具在、蹦蹦跳跳」，黃聖依在影片說：「你怎麼不過來？」疑似是拍給楊子的影片，隨後兩人合體錄製新年祝福，網友推測他們應該已經和好。