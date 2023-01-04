【簡潔生活學】鐵粉太太的瘋狂

新一年先祝各位讀者身體健康、事事順利！自從防疫措施大幅放寬後，身邊親朋好友們都紛紛相約聚餐、看戲、唱K等等，大家都十分珍惜難得的「團聚」。

上年尾至今，除了機場，最熱鬧莫過於各大小表演場地，朋友A說她已三年多沒有去看演唱會，最近一次感到無比興奮，而且非常盡興。不過，A說有件事覺得很「搞笑」，就是她的朋友C，由於她是近年很火熱的男團忠粉，差點跟老公反臉。

我笑問，莫非日日等偶像不顧家？朋友說不是，C依然將屋企打理得整齊妥當，放工後也做好「煮婦」的角色，但問題在於家裏儲了很多偶像應援產品，小至書簽、襟章、螢光棒、手幅，大至燈牌、人形抱枕都有。本來數量只是佔廳中一角，但現在竟霸佔了整間書房，有次她和朋友們上去開派對，一打開書房們還以為是偶像博物館！因為這種情況，令C的老公有微言，因為他的跑車模型也被迫收進地櫃，不見天日。

由於我不認識C，不太了解真實情況，但若以收納師的角度，我認為每個人有興趣或收藏都很正常，但當這種行為影響到同住的家人，就需要好好協商和溝通，不能因為個人喜好而忽略家人的感受和需要。如果我是C的朋友，我會提醒她要「適可而止」，應該與丈夫商量怎樣分配擺放個人收藏的空間。

如果太太霸佔了書房，那麼可否讓出客廳部分給丈夫放模型呢？若那些應援物數量偏多，可否考慮跟其他粉絲定期聚會，交換物品輪流擺放，一來數量不會增多，也可以定期「更新」添新鮮感，萬一真的很想作個人收藏，惟有租迷你倉儲放，不過要提醒一下，任何事物不要太沉迷，除了會花費大量金錢，也會容易忽略家人，最終影響夫妻感情就不值得了。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

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