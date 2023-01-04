被爆已準備再拍拖 Selena Gomez即傳撻着富二代

美國歌影視天后Selena Gomez曾經歷過多段戀情，與多位圈中人包括Nick Jonas、Justin Bieber以及The Weeknd拍過拖。經歷過情傷後的Selena近年感情生活一片空白，不過最近有傳她已準備在愛情路上重新出發迎接下一段戀情！

有知情者向傳媒爆料：「Selena目前感覺好正面同樂觀。佢已願意再同人約會。」不過有指她目前會專注在工作方面，其他一切會順其自然。而話口未完，近日就傳她與美國女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）的兄長前冰上曲棍球球員Brad Peltz拍拖。Selena近期與妮歌娜來往甚密，經常一起過節，除了去年感恩節一同度過之外，近日她亦與Brad以及妮歌娜同老公碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）以及大班朋友一同飛抵墨西哥慶祝新年，因而令人懷疑Selena與Brad已撻着。Brad比Selena大3年，父親是美國億萬商人Nelson Peltz。

在Selena多段戀情之中最轟動就是與加拿大天王Justin Bieber的一段Puppy Love，他們早於2011年拍拖，雖然他們的戀情一直被外界睇好，但最終於2018年分手。及後Justin移情別戀與美國星二代索模Hailey Bieber拍拖並結為夫婦。