林中築迹　新一代「鳥」居

「"Birdie"Bamboo Villa」以雀鳥展翅的姿態為造型，並建於高蹺上，營造出「飛」的感覺。（互聯網）

談起「鳥居」，許多人會第一時間想起在日本神社常見的入口建築物，但在未來日子，這個名詞或會令人產生不一樣的聯想，尤其是看到建築設計師Thilina Liyanage如何受雀鳥啟發，利用竹、木等天然材料構建的林中別墅，定必其巨大、豪華，加上「飛」一般的形態所迷倒。

「"Birdie"Bamboo Villa」 巨鳥展翅

設計靈感來自飛鳥的「"Birdie"Bamboo Villa」，以蓄勢起飛的展翅巨鳥為別墅造型，坐落林中，低調中展現出一股霸氣，加上貌似天鵝的它建於高蹺（Stilts）上，營造出「離地」、「起飛」的感覺，亦可讓住客鳥瞰周圍的樹梢，獲得更高、更佳的觀景體驗！

別墅以竹、木為主要材料，觀感上跟周邊的自然環境融為一體，設計師又用了瓷磚（Tiles）模仿雀鳥身上的紋理，令這幢「鳥居」看起來更加維肖維妙。另外，部分鳥身和鳥嘴以木條子塑造縷空設計，不但令別墅的層次感顯得更豐富，也有助室內空氣流通和增加自然光的引入，而且對比開放式設計更具私隱度，入夜後，當燈光由內透出，與下層燈串相互呼應，浪漫極了！

至於內部結構分為兩層：上層為睡房，附設陽台，可容納一家三口；下層為起居室和衞生間，外面設有懸臂吊床，是享受悠閒的理想空間。