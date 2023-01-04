劉穎鏇《超能》CP再合體　陳山聰抓Job：有工作不妨搵我哋

藝人陳山聰與劉穎鏇（Tiffany）於無綫劇集《超能使者》的CP相當受歡迎，今午獲邀「合體」，到西環出席洗車屋擔任剪綵嘉賓，山聰笑說：「2023年有個好兆頭，除咗剪綵外，我哋仲一齊開緊文偉鴻新劇。第4次合作嘞，不過今次對手戲反而唔多，我扮演重案組探員，佢係我下屬。」

又打趣希望將疫情3年失去的外快，一次過賺回來：「大家有興趣，不妨搵我哋兩個。（想代言啲乜？）乜都得，我哋演過父女，又扮過情侶嘛，搞笑嘢、家庭，運動用品等都適合。」談到的準備功夫，他答：「今次除咗要打，劇情好多關於查案，對白好多，講嘢講到聲沙，我今朝先啱啱收工，只瞓咗3粒鐘。同埋我仲有踩roller嘅戲，呢樣嘢我唔識，細個踢波同踩單車多，所以要即刻搵教練惡補。」

Tiffany聞言即謂：「之前拍劇我學過，可以教吓你。（妳學嘅時候有乜感覺？）驚，因為生很高，好彩冇受傷，只係跌瘀咗，好彩大部分時間會戴上護墊，冇大礙。」她又透露新戲內踢腿戲多：「所以真係要拉多啲筋，同埋比較多埋身打鬥場面。我有跳水戲，呢樣比較擔心。（會再著泳衣？）會啩，跳水用嘅泳衣未揀。今次為我嚟講好大考驗，因為劇情交代我係跳水專業。」