張敬軒確診休息　王菀芝：對佢意志力有信心

王菀芝(Ivana)和陳湛文 (Peter)合體出席「譚仔雲南米線」試食活動，問到可有慰問染疫的好友張敬軒，她說：「我都有輕輕咁慰問過佢，對佢意志力同養生好有信心，希望佢快啲康復，再開番演唱會畀啲歌迷啦。」又謂暫時未睇軒仔的跨年騷，因對方未有安排，在旁的Peter問是否每次都要自己買飛入場？她識做謂只是部分場數而已，還相約Peter齊睇軒仔騷，不過：「你要買飛喎。」

Ivana又謂對和軒仔合拍的賀歲片《超神經械劫案下》充滿期望，因她在戲中大展一身好武力：「我有好多動作戲，對手係軒仔，不過我啲拳風控制到，一到就會停，但佢就控制唔到，打到我全身傷晒，好在依然冇事，（要問軒仔攞番湯藥費喎？）咁又唔會，不過希望佢儘快康復，之後再算。」

除和軒仔合作電影外，她亦忙其音樂事業，早前撇低父母及老公到日本的長野拍MV:「去咗一個好靚嘅森林，全個行程6日，有3日係做嘢，好難得可以同好耐冇見嘅哥哥同姪仔喺日本倒數，我唔係刻意撇低老公，因為佢喺香港都有嘢做。」

而5月Ivana更面臨大挑戰，在兩周內共開8場完全不同類型的音樂會，她說：「會先同香港管弦樂喺大會堂開3場，緊接再喺西九開5場我從未試過嘅Pop Mysic Show，因為全部由我創作，所以都幾攰，我食多咗雞翼同飲咗淮山雞湯補一補身。」Peter聞言即謂要全家捧場，Ivana大方說會送一張飛給他囡囡，言下之意即想他和太太幫襯買飛入場。

Peter則透露現已開始排練《飯戲攻心》舞台劇，由於導演重新編寫故事，加上演員及班底都不同，跟電影版有大幅相差，所以一切都要重新摸索。