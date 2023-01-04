COLLAR出道一周年　Marf期待慶祝活動有驚喜

ANSONBEAN 、劉若寶和黃俊傑今日（4日）出席尖沙咀新店開幕，Marf和Ivy以一黑一白示人，Marf表示COLLAR成員都會分工合作，有些拍戲、有跳舞和扮靚，她與Ivy和Day拍住合作較多。本月12日便是COLLAR一周年大日子，同日便會發佈新團歌，Ivy表示一周年騷籌備得如火如荼，Marf稱公司和經理人想給予驚喜，「所以只知少少，同大家一樣好期待，希望到時唔好做大喊包。」

1月1日的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》So Ching歸隊，COLLAR 首次齊人出席，令粉絲好感動，她們稱太耐無一齊上台表演，而且無戴耳機，故好緊張，歌迷支持及席上前輩也為他們打氣，感到開心。Ivy:「叱咤意義重大，2023年第一日8個成員企上舞台，好掛住個舞台，好認真去表演。」對於隊長Gao自責表演不好，Marf認為COLLAR都有好多不足之處，會努力進修，每人都有好大進步空間，下次會努力。

另外提到Day叱吒表演後感不適，Marf稱Day已無大礙，當晚還想吃炸雞脾，又在房內等她們，才拍了一張8人床照。新一年Marf希望簡簡單單，平穩順利，做到大家想做的事；Ivy希望幸福。Marf:「公司比好多機會去嚐試，發掘各人長處，無論演戲、綜藝、唱歌跳舞都想嚐試，（想開演唱會？）想呀！」Ivy:「好掛住個舞台，上咗癮，想快啲有機會表演，唔同嘅場合都想參予玩吓！」