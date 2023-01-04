近藤沙瑛子　唔執輸鬥「胸」猛

雖然做人唔好有羊群心理，人哋做乜自己又要跟住去做，不過正所謂執輸行頭慘過敗家，明知自己有料就唔使怕同人競爭，好似近藤沙瑛子咁見到隊友個個都拍水着寫真，梗係唔執輸拍埋一份啦！

廟細燈籠大

麻雀雖小，五臟俱全，好多日本寫真界嘅女優雖然身材細細粒，但係亦充滿魅力，而且仲擁有一對令人眼前一亮嘅美巨乳，今日同大家見面嘅近藤沙瑛子就係其中之一喇。

今年25歲嘅佢，氣質清純可愛，雙眼明亮有神仲精靈過人，笑起上嚟更係甜度十足，認真引死人！睇真少少，仲會覺得佢同近期喺寫真界大熱嘅巨乳妹大久保櫻子有幾分相似添！雖然佢生得細細粒，身高僅得4呎10吋，但係上圍卻有一對分量十足嘅E奶，可謂廟細燈籠大，而且皮白肉嫩，吸睛度唔會輸畀櫻子呀！

展露好身材

沙瑛子喺2017年參加選美活動「Miss ID」，但係未能獲得獎項，到2021年佢唔忿氣再次參選，總算攞番個「Amazing Miss iD」安慰獎。其實佢參加選美只係作為投身藝能界嘅踏腳石，先加入女子組合「FES☆TIVE」成為中一員，之後轉投到另一組合「#babababambi」發展。而呢個組合有好多成員都拍過寫真，好似宇咲、岸美由及池田美利達咁將姣好身材同豐滿上圍展露畀大家欣賞，更成功得到寫真迷嘅支持！據聞沙瑛子就係一個唔肯認輸嘅女仔，見到班隊友喺寫真界發展得愈來愈有成績，所以自己亦唔執輸，一於又走去拍水着寫真露埋一份，實行同佢哋鬥「胸」猛，呢種良性競爭男士們一定樂於多見！

近藤沙瑛子經常喺社交網中透露所屬組合嘅演出消息，亦會上載班隊友嘅性感照，當然佢近期拍嘅寫真亦會分享畀大家睇啦！

Profile

年齡：25歲

身高：4呎10吋

三圍：30E-23-32