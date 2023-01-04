做得性感網紅，自信真係唔少得，只係乜嘢叫做自信嘅天花板呢？咁就要睇吓呢位嚟自泰國嘅性感女網紅Kwan.Ic，皆因充滿自信嘅佢，做到一般女網紅唔敢做嘅事，大家估唔估到係咩呢？

素顏上陣

如果有睇過性感女網紅，喺社交平台上所分享嘅照片，相信大家都會發現唔少照片都用上大量濾鏡，樣貌更係經過修飾，正如佢哋話齋，唔修圖又點敢放上網分享呢？更何況，一直以迷人樣貌及火辣身材吸引網民目光嘅佢哋，萬一唔小心將真身公諸於世嘅話，可能會流失大量粉絲㗎！不過對呢位嚟自泰國嘅性感女網紅Kwan.Ic嚟講，乜嘢濾鏡同修圖根本就唔當係一回事，事關佢分享嘅寫真相大部分都冇修圖，甚至係素顏上陣，有啲更係連格肋底都冇剃乾淨嘅家居自拍照添！居然夠膽將照片原汁原味咁放上網，充分顯示佢真係自信爆棚！

崇尚天然

不過Kwan.Ic呢種做法並非想別樹一格，只係佢一直以嚟嘅習慣。佢本身係一位模特兒，如果大家睇番佢早期喺社交平台上分享嘅貼文，便會發現除咗有性感迷人嘅寫真相外，仲有生活自拍照，當中都有一個共通點，就係相當原味，原味到乜嘢美顏濾鏡都冇用之餘，更係零修圖！據佢解釋，本身就冇諗過要將自己打造成外形完美嘅性感女神，反而希望大家可以睇到佢冇化妝最天然嘅一面，佢更笑稱最怕遇到粉絲時，被彈佢真人差過上鏡。而Kwan.Ic除咗對自己嘅樣貌及嘅身材充滿自信外，有一樣嘢佢好堅持，就係戴眼鏡以四眼妹示人，佢表示雖然試過除眼鏡影相，但總覺得戴咗眼鏡後自己更有氣質，唔知大家又點睇呢？

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34G-23-35

憑住可愛樣貌加上活潑個性，而深得網民歡心嘅Kwan.Ic，身材亦相當有睇頭，而佢亦唔介意以性感形象示人，更開設埋會員制OnlyFans帳號，畀粉絲睇到佢更性感更火辣嘅一面。