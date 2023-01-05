【是日通勝】

農曆十二月十四

壬寅年 癸丑月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：沐浴、建屋、塞穴

忌：詞訟、嫁娶、交易

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、22、24

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：心浮氣躁無助解決問題，凡事向好的方面想。

金牛座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

雙子座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而迷失自己。

巨蟹座：迎來平淡一天，要懂得感恩，謹記知足常樂。

獅子座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

處女座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

天秤座：敢冒險才能抓住機會，畏首畏尾難望成功。

天蠍座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

人馬座：無論做甚麼事都遭人挑剔，心情不爽到極！

山羊座：抱怨說話易打擊夥伴士氣，破壞工作氣氛。

水瓶座：生活冇煩惱，要懂得感恩，切忌得意忘形。

雙魚座：感情關係出現小風波，加強溝通可大步檻過。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 狀態差

鼠：整天處於忙碌狀態，壓力易拖垮健康。

牛：財運普通，投資要小心，易出現虧損。

虎：運勢超旺，做事如虎添翼，得心應手。

兔：吉星保佑，工作表現佳，生活冇煩惱！

龍：已婚者要自律，跟異性太親近會有麻煩。

蛇：是日沖煞，身心不在狀態，工作易出錯。

馬：身邊多小人，壓力大得讓你寸步難行。

羊：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

猴：犯小人，抗壓能力差，易產生悲觀情緒。

雞：時來運到，無論做甚麼都能獲滿意效果。

狗：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

豬：固執己見，不聽人勸，做事吃力不討好。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

古董物件吉與凶

舊的物件是會沾有前人的氣息，無論住屋、汽車、衣服、首飾配件都會帶着上一手使用者的氣味和生活記憶，抽象一點來解說，就是「念」的寄存。

在日常生活中，有時會向身邊運氣較佳的朋友講一句「沾一下你的旺氣」去合作做生意、投資股票或合資博彩。正所謂「近朱者赤，近墨者黑。」正氣有活力的朋友，會感染我們得到正能量，同樣地，接近唉聲嘆氣、時常投訴的朋友，亦將會受到負面影響。

舊有物件如名貴古董、鐘錶或家具擺設，單從基本層面推算，前一手使用者的家境都偏向富裕吧。同樣地，假如物件的出處是舊區路邊地攤，這樣便不難估計所謂古董的「歷史」很大機會是出自垃圾房或是先人遺物。

「念」會寄存在曾被使用的物件上，假如飾物的上一手使用者是生活困苦、舉目無親的孤獨老人，下一手使用者便有可能受其感染。聰明地攤生意人會將垃圾級首飾擺件轉售，相反有些人以為執到寶，用血汗金錢買來收藏。誰會致貧，誰會致富，結果顯然易見，因此了解古董舊物的出處才是最為重要。