周星馳化身「願望井」　欽點姜濤扮醜

新年新希望！影壇巨星周星馳近期在社交網極之活躍，日前問大家有甚麼新年願望，一呼百應，群星爭住留言，蔡思貝更如願做了「星爺條𡃁」，開心到震！有「姜糖」則集氣想周星馳與偶像合作，亦得到回覆，周星馳還諗埋靚路畀姜濤，叫他考慮做醜角，挑戰自我！

周星馳日前被田啟文爆65歲會復出演戲，雖然尚有5年，但足以令Fans大為期待！最近他踩入社交網與Fans互動，日前更化身「願望井」出Po說：「新一年，有甚麼願望，統統講出來！」吸引大批藝人留言，包括胡杏兒、MIRROR成員Anson Kong、ERROR成員保錡、莊思明、金剛與謝東閔等，但都不及無綫視后蔡思貝矚目！

她留言表示想合作：「我希望做你條𡃁！」原來「奇洛李維斯」真的會回信，周星馳不久即回覆：「應承你！點報答我先！」令思貝開心到震！有機會成為「星女郎」，她自然乜都肯制，更引用電影《唐伯虎點秋香》對白說：「叫你聲大佬！然之後希望緣分可以驅使我好好咁報答你，真的。」事後她受訪時說：「我見佢應承我，已經係我2023年最好嘅開始，好開心！」更揚言樂意做「阿四」：「希望可以目睹佢拍戲嘅光彩，我可以做打雜、PA、演員、道具、茶水都得，如果有朝一日可以同佢拍一部戲就好！」

此外，周星馳對出名搞笑的新一代組合ERROR亦有留意，成員保錡留言：「想你拍戲。」怎料他搞笑回覆：「我想唱歌。」保錡即打蛇隨棍上爭取機會：「可唔可以同我出首合唱歌。」有「姜糖」亦趁機為偶像爭取合作，成功打動周星馳回覆：「好喎，唔知佢介唔介意扮醜呢。」連角色都幫姜濤諗埋！其實不少紅星如趙薇等亦曾在周星馳電影扮醜角並人氣急升，絕對是一個好機會，但未知這個「願望井」是否只是貪口爽？記者就是否真的找蔡思貝、姜濤等拍戲而求證，周星馳助理Chris回覆：「我哋會嘗試搵佢哋，其實我哋一路以嚟都有不停見好多新一代嘅演員。」

杏兒祝福做老竇

胡杏兒則分享工作以外的「夢想」，擁有幸福家庭、育有3子的她，希望周星馳成家立室生個「小星星」，周星馳感慨說：「條命冇你咁好。」另外，台灣藝人陳漢典表示很想偶像再拍戲，周星馳搞笑說：「既然你咁捧場，惟有考慮吓。」而柯佳嬿則借其經典劇《想見你》留言：「想見星爺。」他亦回覆：「我也想見到你。」認真冧豬！