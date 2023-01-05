AK學打籃球溝女　Edan大慒忘記自己生日

男團MIRROR成員Edan（呂爵安）、AK（江熚生）、Stanley（邱士縉）與ERROR成員193（郭嘉駿），出席日本動漫電影《THE FIRST SLAM DUNK》首映禮，吸引大批粉絲到場，逼爆商場。由於是日乃Edan農曆生日，「爵屎們」拉橫匾寫上「呂腫生辰快樂」賀壽，壽星仔卻表示：「唔係佢哋提醒，我都唔記得自己生日。」

電影改編自漫畫《男兒當入樽》，4人甫到場即大表興奮，AK更自爆：「我讀書時唔識打籃球，但學嚟討好女仔！細個冇乜娛樂又窮，我哋3兄弟爭漫畫書睇，兩年前我有機會收藏咗男主角嘅1:1Figure。」193則透露電影上月在日本上映時推出限量版場刊，有鐵粉竟然找到轉送給他，他隨即於社交平台分享，認真威水！

談到小時候追睇漫畫的軼事，AK坦言：「啲漫畫係租返嚟嘅，睇晒成個系列都唔係容易嘅事，男仔尤其鍾意睇漫畫，今晚勾起好多回憶。（點解你會有個咁大嘅Figure？）自己買㗎，喺網上一見到就好鍾意，我有個倉擺自己啲收藏品，把心一橫就買咗佢返嚟。（幾錢？）唔好講嘞。」193即搭訕：「佢係ViuTV古天樂！」

談到打籃球追女仔，AK說：「以前踢波，同班有個心儀嘅女仔，好想引起佢嘅注意，我讀書又唔叻，惟有靠運動。（成功？）唔好提，係唔得嘅！」而Edan則笑指以往買漫畫書被媽咪詐型：「佢話我買埋晒啲垃圾書。（仲收埋？）丟晒嘞。（21號西曆生日點慶祝？）要開工。（年頭做到年尾喎。）開心事。（有咩生日願望？）順順利利，大家身體健康，開開心心。」

193亦是「一月之星」，他說：「請咗假去外國旅行。（去邊？）未諗，可能去剛果同阿魯雅圖，其實係想返英國，畢咗業好耐冇返過去，我生日又賺到錢請父母去旅行，諗緊請唔請埋細妹，使費真係有啲貴。（咁衰嘅？）阿妹冇供養過我喎。（探路ERROR去開騷？）邊有人睇，MIRROR開請我哋做嘉賓囉。」

另外，MIRROR為Alan Walker演唱會擔任嘉賓，AK表示：「今次我哋會齊人出現。（全部好番晒？）除咗姜濤，佢隻腳未得。（有幾多個上台表演？）秘密，唔講住。」