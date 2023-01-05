徒弟徐日勤杜自持悼念顧嘉煇：佢從來冇架子！

無綫昨晚（4日）為著名作曲家顧嘉煇逝世製作了特備節目《忘不了的殿堂大師 顧嘉煇先生》，兩位徒弟徐日勤與杜自持、填詞人鄭國江、李龍基到將軍澳電視城細訴煇哥往事。

徐日勤指煇哥有四位徒弟包括大師兄鍾肇峰、周啟生、徐日勤與杜自持，他說：「其實冇正式拜師，嗰陣係學師仔跟煇哥喺TVB度做樂手，都係偷師睇譜自學。」講到對師傅的印象他指煇哥從來也沒有架子，亦從未呼喝過他，是一位好好的藝術家，除了音樂，字畫也造詣不凡，尤其寫得一手靚字，好像列印出來般工整。

徐日勤透露煇哥的死訊是由其女婿告知，他說：「煇哥離世好安詳，仔女兒孫陪伴在側，煇嫂亦好浪漫捉住煇哥隻手。有同煇嫂通電話，都估唔到煇嫂咁平靜，之後都會去加拿大出席喪禮。」杜自持則表示在82、83年間直踩上煇哥屋企希望拜師，但卻被拒絕，未料一年後再嘗試，煇哥竟然接受，後來每日也到煇哥屋企幫手電視劇配樂，他說：「煇哥最犀利嘅地方係寫譜、編曲唔需要用琴去彈，所有旋律都喺腦裏面。」

鄭國江覺得最可惜是煇哥退休得太早，兩人相識40多年，他說：「煇哥一向都唔出聲，同佢都係歌曲上合作，大家又住得近，佢攞譜嚟我屋企，我屋企直情望到煇哥屋企露台，好似同佢神交咁。」他指煇哥回港也有見面，但就少聯絡，大讚他除了是作曲家，油畫也很有造詣。

至於，節目中播出包括徐小鳳、葉麗儀、關菊英、葉蒨文、陳潔靈對煇哥思念的說話。陳潔靈指有人說過煇哥是中國人的貝多芬，是超級天才。憑《上海灘》唱到家喻戶曉的葉麗儀感恩能有此歌，故每次舉行演唱會也必定唱。身在日本的關菊英指只要有中國人的地方也會聽過煇哥的歌，唱過他作品的歌手亦會更上一層樓，輝哥的歌會永遠留在她心裏面。

李龍基現場演繹煇哥為他度身訂造的《男子漢》，他說：「平時我錄歌好快，呢首歌煇歌好似無意中路過畀啲提示我，令到我好有壓力，最後錄咗4個鐘。」