小寒報到　羊肉湯進補

不知不覺就來到二十四節氣中的小寒，而再過不久，就是全年最凍的三九天，民間俗語「三九補一冬，來年無病痛」，故此時節前後正是進補的好時機，同時亦要防寒，以免生病呀！

【溫補可選羊肉湯】

要進補其一是從飲食入手，從中醫角度，這時節忌過分大補，反而要以「藏熱量」為原則，即適當進補以封藏陽氣，令精氣聚在五臟內。食材上可選溫平性的食物，如羊肉、紅棗、桂圓、葱、大蒜、核桃等等，防寒氣入侵體內。其中可說是冬天必食的羊肉，除了暖笠笠的羊肉煲外，還可以成為湯水的材料，以下就為大家搜羅了兩款中醫推薦的羊肉湯參考食療。

栗子蟲草花羊肉湯

材料：栗子2両、黨參5錢、蟲草花5錢、黑棗5粒、杞子3錢、桑椹子5錢、陳皮1片、生薑5片、羊肉1斤

做法：

1.羊肉汆水，白鑊乾煸去羶。

2.果皮浸軟去囊。

3.把所有食材洗淨，放入湯煲內（除羊肉），加3公升水浸泡30分鐘。

4.開火煲滾後，加入羊肉，水滾後轉中小火熬約2小時，加鹽調味即可。

當歸生薑羊肉湯

材料：羊肉1斤、當歸1両、生薑2両、紅棗10粒

做法：

1.把材料洗淨，紅棗去核，備用。

2.用薑爆香羊肉 ，備用。

3.把所有材料放入湯煲中，加入10碗清水，用猛火滾半小時，再轉用文火煲兩小時，加鹽調味即可 。

【泡腳加料好處多】

除了靠進食來防止寒氣入侵外，亦可以選擇一些外用的方法，簡單如添衣保暖，特別是身體易受寒的位置，如頭部、頸部、背部、手腳等，需加強保暖外，有見「寒從足生」一說，還可以泡腳促進血液循環，驅散寒邪，達到暖身作用。

泡腳時可加入不同的材料以提升功效，如加入醋（約100至150克米醋或老陳醋）可解決腳臭問題、治療腳氣、祛除風濕、改善畏寒怕冷的症狀，以及改善睡眠，緩解疲勞等。

又或加入艾葉及薑片（約50至100克乾艾葉、薑片適量）可治風寒感冒、咳嗽、支氣管炎、肺氣腫哮喘、類風濕、關節病等。