「渣哥」簽入一剔　首對簽名鞋正式亮相

Nike Basketball自從跟Kyrie Irving「和平分手」後，球迷都靜待有關方面簽入另一位球星，而最近終於有答案，日前Nike Basketball宣布為孟菲斯灰熊球星Ja Morant推出首對籃球簽名鞋，而Ja Morant也是Nike Basketball首位擁有簽名鞋的Z世代運動員。

「渣哥」第一雙簽名鞋名為Nike Ja 1，標誌由一對個性化的「JA」字母，立於倒V型標誌上方組成。側邊兩旁有大面積皮革包覆，中底前方標有Air Zoom字樣，同時鞋側還印有「AM 12」細節，象徵其12號球衣號碼。Morant早前於聖誕節當天首次亮相他的第一款簽名鞋，而更多球鞋細節將於2023年初公布，球迷們儲定錢入手啦！

同場加映︰周董新球鞋

NBA殿堂級球星Allen Iverson當年一雙Question籃球鞋引起不少球迷追捧，最近Reebok以此為藍本跟周杰倫旗下品牌PHANTACi合作生產聯乘鞋Question Low，藉此慶祝後者成立16周年。聯乘鞋選用黑色漆皮製成，鞋舌、鞋面、鞋側印有大量「PH」標誌及Reebok「Q 標」圖案，同時鞋墊印有幸運數字「18」，亦即周董生日日期。 此鞋已於上月登場，全球限量100雙。