【出遊注意】各國收緊入境「港人旅行」有乜影響？

自中國官方宣布，1月8日起恢復中國公民出境旅遊後，各國陸續加強對中國旅客的入境管控，跟中國唇齒相依的港澳旅客，出外旅行也難免受到影響，如你準備出遊，記緊留意各國針對港澳及中國旅客的入境限制：

日本．香港航班可使用全部機場

【港澳旅客】自1月8日起，從香港飛往日本機場的航班，將可使用日本全部機場，包括最常使用的成田、羽田、關西、中部（名古屋）、福岡、新千歲及那霸機場，港澳旅客打齊針亦毋須接受檢測。按日本最新公布，航空公司亦可增加若干香港飛往日本機場的航班，請留意各航空公司公布。

【中國旅客】自1月8日起，從中國大陸入境日本的旅客，必須提供72小時內的陰性的新冠病毒檢測證明，入境時亦要進行PCR核酸檢測和抗原定量檢測；若不是直航抵日的中國旅客，如持有效疫苗接種證明，則不需出國前檢測證明。而中國旅客亦不可入境九洲福岡、北海道新千歲及沖繩那霸機場。

韓國．出示陰性證明

【港澳旅客】自1月7日起，港澳旅客入境韓國，必須提出登機前48小時內PCR陰性報告，或登機前24小時（診所或醫院進行）快測陰性證明，並必須填寫Q-CODE檢疫資訊。如入境出現症狀，更必須立刻採檢。

【中國旅客】而中國旅客，韓國駐中國外交機構現已暫停為中國旅客簽發赴韓短期簽證。在2月底前，所有從中國入境韓國旅客，都必須出示登機前48小時內PCR陰性證明，或登機前24小時快測陰性證明，入境後亦必須再做一次PCR核酸檢測。

台灣．只限跟團

【港澳旅客】即日至1月底前，港澳旅客只能參加旅行團入境台灣，並不開放觀光自由行。

【中國旅客】即日至1月底前，中國旅客同樣只能參加旅行團入境台灣，來自中國4條直航航線及金馬地區民眾春節交通專案來台旅客，入境均須在機場、港口接受PCR核酸檢測，採檢後要返回處所接受0+7自主防疫及後續自我檢測。

英國．港澳無影響

【港澳旅客】英國現已收緊中國旅客入境要求，但澄清有關措施不適用於港澳地區，換言之港澳旅客暫不受影響。

【中國旅客】由1月5日起，從中國入境英國的旅客，都必須提交在出發前48小時內之PCR核酸檢測陰性證明。此外約有兩成旅客亦會被隨機抽樣進行檢測，作基因分析監察病毒株變化。

美國、加拿大、澳洲．要48小時陰性證明

【中港澳旅客】美國、加拿大、澳洲三地措施相近，從1月5日起，所有來自中國、香港及澳門的2歲以上旅客，入境美國、加拿大、澳洲都必需出示登機前48小時內之PCR核酸檢測證明。如出發前10天確診，也要出示康復證明。

印度．上傳PCR檢測結果

【中港澳旅客】由即日起，從中國、香港、日本、南韓、泰國等地入境印度的旅客，皆要在出發前先把72小時內PCR核酸無染疫證明，上載印度政府網站。抵達印度後，約有2%旅客要接受隨機抽樣檢測。

馬來西亞．驗飛機廢水

【中國旅客】馬來西亞衞生部表示，即將會為來自中國的飛機上的廢水進行新冠檢測，並為所有來自中國入境旅客測量體溫，若有病徵將被送往隔離或作進一步檢查。

摩洛哥．禁中國旅客入境

【中國旅客】北非國家摩洛哥直接宣布，由1月3日起會全面禁止中國旅客入境，以「重招」徹底預防新一波疫情爆發。

意大利．入境接受PCR檢測

【中國旅客】由即日起暫至1月30日，所有來自中國旅客入境或過境意大利，皆要接受強制PCR採檢，並進行相關的病毒定序。

法國．出示48小時陰性證明

【中港旅客】法國政府也要求所有年滿11歲中國（包括香港）旅客，無論直航或轉機，都必須出示48小時以內的陰性檢測證明，航班內凡年滿6歲旅客都必須戴口罩。在入境後，也會為中國旅客隨機抽樣進行PCR檢測。

西班牙．證明完整接種疫苗

【中國旅客】西班牙衞生部稱，所有來自中國旅客，入境西班牙須持有檢測陰性結果，或已完整接種新冠疫苗證明。

有國家反行其道？

在各國相繼收緊中國旅客入境管控措施後，泰國將有可能反行其道，據報泰國當局正考慮以廉價疫苗，吸引外國遊客到泰國旅行。此外也有某些國家例如新加坡、德國等，至今仍無對中國旅客調整任何防疫管控措施，但儘管如何，旅客出遊前都應多加留意各國政策變化。