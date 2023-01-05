餐廳賀年盆菜　風味百變有優惠

傳統盆菜食材幾乎一成不變，近年加多了很多矜貴食材，有餐廳亦發揮創意，加入美味和富地區風味的食材，為盆菜提升品味體驗，再加上不同的優惠，一家人享用就更開懷。

環保海鮮

時下講環保，IKEA今年除推出中西合璧的新春限定賀年菜式，由現時至1月26日還有賀年環保海鮮盆菜預訂，食材選用多款可持續發展的海鮮如原隻龍蝦、大蝦和帆立貝等，另外還有瑞典肉丸、燜花菇、豬皮和各式蔬菜。品牌提供錫紙盤版或邊爐鍋版供大家選擇，由現時至1月11日會有約有9折早鳥優惠。（5日前預訂）

地方風味

每個地方的食材都有個人特色，將之拼配會有意想不到的效果。莆田近日剛於尖沙咀開設新分店，為客人帶來新菜式外，今個新春還推出「盆滿鉢滿鮑魚大蝦盆菜」，選用不同地方的高質食材，包括莆田南日島的原隻八頭大鮑魚、莆田哆頭村蟶乾、原粒日本80頭大瑤柱、遼參、髮菜、大蝦、魚鰾、花菇外，還有福州魚丸和炸芋芯，配用老母雞、鴨掌、豬後腿肉、蠔乾等熬煮的湯汁，分外鮮味。盆菜可揀4位、6位、8位或10位分量，相當靈活。（3日前預訂）

淮揚豐味

中菜有不同的菜系，餐飲集團1957 & Co.推出的6位用新春淮揚豐味盆菜，就加入淮揚菜風味，當中有六頭鮑魚、花膠和海參外，還有鹹雞、醬鴨、小元蹄、百頁結、上海年糕等配鮑魚汁，盆菜禮券由現時開始推出，售完即止，選購盆菜的話，可獲贈餐飲集團的HK$500餐飲券。（買禮券後，取貨2日前預訂）

買盆菜送包

香港人最愛在假日上酒樓一盅兩件，時尚中式點心菜館「飲茶 YUM CHA」今年推出6位或12位用的極品原隻鮑魚花膠盆菜，內有原隻花膠、原隻極品鮑魚、虎蝦、一品瑤柱脯、金蠔豉、蠔皇炆北菇、福袋年糕等美食，由現時至1月8日訂購，會有約82折早鳥優惠。買盆菜的話，更附送店內人氣的「睇住流奶包」。（3日前預訂）

仙鶴神針

中國菜源遠流長，有很多幾近失傳的菜式，坊間已很少見到。尖沙咀「遊園」設計的6位用「仙鶴報喜‧福至盆菜」，除有原隻南非乾鮑、海參、花膠和沙井金蠔等，還特地加入釀了金勾翅的去骨乳鴿，相當花工夫，令整個盆菜更加矜貴。（2日前預訂）

盆菜配流沙包

新春飲茶，蒸得軟熟香口的包點最是飽肚美味。中華料理品牌點盒子今年除有多款糕點禮盒，由現時至1月19日還有6位或12位用新春極品盆菜預訂，當中包括原隻花膠、原隻極品鮑魚、一品瑤柱甫、特大虎蝦、金蠔豉、蠔皇炆北菇、福袋年糕、白切雞、燒鴨、南乳炆腩仔和髮菜等，預訂盆菜的客人，可獲贈品牌的點心飛機流沙包。由現時至1月8日預訂，會有9折優惠（3日前預訂）

招牌菜式

每個餐廳都有自家招牌菜式，大公館推出的極品珍味盆菜，有三十八頭吉品鮑魚、高湯燴花膠、鮑汁日本遼參、乾煎海鮮和生曬金蠔等名貴食材，還有餐廳的招牌稻草肉，質感軟腍、入口即溶。除此之外，店內供應外賣的手工佛跳牆湯鍋，原隻去骨三黃雞釀入原隻鮮鮑魚、日本關東遼參、鮑翅、花膠及柱甫配濃雞湯，同樣滋味。（2日前預訂）

多款選擇

按個人和親友喜好揀選盆菜，更能得到各人歡心。中環唐人館今年推出多款4位用的不同口味盆菜，玉兔賀歲十全十美萬福盆菜內有澳洲鮑魚、花膠、金山勾翅、日本遼參、炸釀原條鯪魚、宗谷元貝、安格斯牛肋肉、紅燒鵝掌等菜式，可算是矜貴之選。愛辣的話不能錯過大紅大紫麻辣盆菜，內有厚切遼參、澳洲鮑魚、金山勾翅、原條黃魚、麻辣鴨腿、安格斯牛肋肉、花膠、宗谷元貝等配香辣高湯，吃得麻辣開胃。唐人館佛跳牆有二十八頭南非吉品鮑魚、關東遼參、通天翅、精選花膠、鹿筋、宗谷元貝、生曬蠔豉、豬手、髮菜、鵝掌、日本花菇及鴿子蛋等12款食材，同樣矜貴。同集團以順德風味為主的南海小館，就有加入南非鮑魚、鮑汁花膠、遼參、日本元貝及滷豬蹄的金裝盆菜，同樣為食客帶來新年美味。（2日前預訂）