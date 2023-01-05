Game壇大作　2023重磅來襲

時光飛逝轉眼來到2023年，去年遊戲界百花齊放，《Elden Ring》與《God of War Ragnarök》兩大神作更是鬥得難分難解！展望新一年也有多個大作準備推出，RPG迷必玩有《Final Fantasy XVI》，格鬥迷目光則銷定《鐵拳8》與《Street Fighter 6》，而隨着PlayStation VR2將於2月22日開售，相關遊戲也蓄勢待發，預視今年Game壇將繼續精彩！

幻想新作

RPG迷期待已久的超大作《Final Fantasy XVI》將於6月22日獨家登陸PS5平台，作為正傳全新作品，遊戲圍繞系列傳統「水晶」展開。敍述大地「伐利斯傑亞」走向衰忙，各國為爭奪母水晶，指使身上寄宿着召喚獸的「顯化者」發動戰爭。故事主角羅札利亞公國第一王子「克萊夫‧羅茲菲德」和身為召喚獸鳳凰顯化者的弟弟約書亞一同被捲入了這場巨大的戰亂漩渦之中。遊戲由《Final Fantasy XIV》吉田直樹擔任製作人，《最後的遺迹》高井浩擔任總監，一改前幾集未算太受歡迎的Steam Punk風格，回歸硬派中世紀世界觀，相信更能引舊玩家共鳴。玩法則完全動作向，打小怪時以ARPG第三身畫面顯示，打頭目則類似格鬥形式進行，而玩家除可使用各式屬性魔法外，還能操控泰坦、濕婆、奧丁、不死鳥、迦樓羅等巨型召喚獸互毆，場面毀天滅地超震撼！

血腥人中

《人中之龍 維新！極》預定於2月22日於多平台推出，採用Unreal Engine呈現更加精美的圖像，大幅提升光線與特效品質，並加入更多斬殺元素，打造最血腥的人中作品。半開放世界設有「土佐」與「京都」兩個故事舞台，主角要控制坂本龍馬與新選組對抗，並提供「斬擊」、「槍擊」、「亂舞」、「格鬥」4 種戰鬥風格，爽快感十足！一如系列傳統它設有大量支線故事及小遊戲，讓玩家盡情投入幕末時期。

魔法跑酷

《魔咒之地Forspoken》是一款魔法跑酷遊戲，多番延期終於鐵定1月24日於多平台發布。居於紐約的「芙蕾」無故被傳送到亞希亞大陸，這地雖然景色壯麗，卻棲息着異形怪物「裂異獸」及地下封印迷宮，還有力量強大的統治者「魔女」阻擋芙蕾的去路。此作容許玩家流暢地跳躍、空翻、瞬移和滑行，並施展「激流」、「爆裂魔彈」等神奇法術，完成任務可強化魔法，並賺取錢幣於交易所進行升級。

幕末類魂

知名Team Ninja繼打造《仁王》系列後，再用7年開發出類魂遊戲《Rise of the Ronin》。在這開放世界中，玩家將作為浪人進入日本「幕末」時期，自由地探索並做出選擇，同時使用武士刀及各式火器進行戰鬥。遊戲還有格劍及潛行暗殺等元素，玩法似足《對馬戰鬼》。預定為PS5獨立，預計2023年底至2024年推出。

鐵拳再現

擁有29年歷史、被譽為「電玩史上持續最長久故事」老牌3D格鬥遊戲 《鐵拳》，第8集有機會於今年登陸各大平台。作品以最新Unreal Engine 5引擎打造，呈現出更為震撼的視覺效果，包括高解析度的角色模型、高度還原的肌肉及打鬥效果。舞台是《鐵拳7》結束半年後的世界，仁為了對抗自己的宿命而挺身挑戰父親一八，兩人的戰鬥將再次影響世界，而5位於上集出現的角色也將重新建模。

創新街霸

《Street Fighter 6》將於2023年6月2日發售，即日起於多平台接受預約！遊戲使用引擎「RE Engine」開發，畫面大幅進化，能夠更細緻地描繪格鬥家們的肌肉、汗水和對戰時的情況。角色方面除大家熟悉的隆和春麗再度回歸，還加入新世代角色路克和傑米。創新元素還包括自動即時評論功能、可跟不同玩家交流的「Battle Hub」，以及讓玩家自創角色的「World Tour」模式。

探索星戰

《星球大戰：銀河邊緣的傳說》升級版專為PSVR2而開發，故事中玩家扮演一個機械人修理技術人員，受到瓜維亞死亡幫的攻擊而墜落在巴圖星上，繼而展開冒險之旅。備受粉絲喜愛的R2-D2、C-3PO、絕地大師尤達與海盜杭多等角色，在這都會讓玩家第一身視點看到。遊戲支援頭戴裝置的眼動追蹤，並可透過PS VR2 Sense控制器感受細微細節，讓人完全沉浸在星戰之中。

恐怖升級

《Resident Evil Village》VR版將於2月22日作為免費DLC上線，再度邀請玩家重返蒂米特雷斯庫城堡，透過PSVR2的4K OLED顯示器及高刷新率，令遊戲的哥德世界躍然眼前，帶來全新恐怖體驗。全新3D音效將增強真實性，觸感則經VR2 Sense控制器傳來，玩家可雙手跟世界的物件進行互動，真實感受震動、後座力及阻力。