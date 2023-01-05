靈敢侶情：用老闆的層次去思考

當人對別人下評語，隨口說不花分毫，但對聽進去的人來說，影響可以很深。

教室開業至今，我都十分注重衞生，也定下了一套衞生標準，因為這是學生製作食物的地方，碗碟、桌面、地板均必須乾淨。可是，在疫症出現之前，卻被不相熟的客人批評我有潔癖、控制欲。

我將這些話放進心裏，鬱鬱不歡。

亦由於我主要教烘焙食譜，烘焙不是炒碟菜，只要麵粉多了，麵包會硬；液體多了，蛋糕不能成形；就連用錯不同可可濃度的朱古力，都可以令抹醬乾裂。若課堂一旦因為材料出錯而失敗，到底我應該要學生等，讓我們立即重新量材料，還是擇日重賽，抑或明知蝕都退錢？於是，我嚴謹地吩咐員工：材料一定不可以量錯。結果，又被客人批評我員工有壓力。

我又將這些話放進心裏，自責怎麼我做甚麼都錯？

終於有一天，我跟一位已為人母的朋友吃飯，我們相約先去她家然後一起出發，出門前，她指揮整家人：傭人要做這個、記得處理那個；丈夫要替兒女檢查功課；兒女幾點要上床睡覺，睡前必須刷牙，就連飯後曲奇可以吃多少塊都交帶清楚。她的丈夫見狀，說：「得啦！你咪咁controlling啦！」

我以為，朋友一定會如我表現得不開心，怎料她很有霸氣地回答：「這不是controlling，這叫Leadership！」丈夫聽後，無話可說，拱手投降，朋友笑着拍拍他的背，像老闆鼓勵員工般訓示他加油。

一言驚醒，我作為教室的老闆，我不定下標準、不要求員工達到標準，誰做？那些批評我的人，是否認為要讓他們在沾滿糖液的地板、黏有麵粉碎的桌面、有油漬的焗盤、用有可能量錯分量的材料製作食物，才叫easy going？我想，如果真的發生這種事，他們肯定第一個在網上大肆投訴我。

當下，我徹底釋懷，我是老闆，就得用老闆的層次去思考、去帶領和去經營生意，我才不會、也不用因為別人一兩句而降低標準。

堅持的人，所走的路必定艱難，但如果你心裏有一團火，又十分肯定自己所做的沒有害人、也沒有做錯，你就得努力做下去。至於那些隨口說完就走的人，層次不同，不相為謀，他心裏根本沒有你，你亦不用把他的話放在心裏。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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