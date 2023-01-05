連詩雅主持J2台新節目　訪尋12個愛情故事主角

女星連詩雅主持的J2節目《因為愛情》，訪尋了12個特別的愛情故事，今晚（5日）現身的主人翁名叫Carmen，是一名72歲、著名的長者芭蕾舞蹈員，在近60歲之齡飽受喪夫之痛，失去焦點及依靠，因而患有抑鬱，在62歲時因學跳芭蕾舞重拾夢想，10年內先取得8級資格，後再獲得專業2級資格。主持連詩雅即席跟「芭蕾舞婆婆」學習芭蕾舞基本功，更分享對於「喪偶」的看法：「我哋（同男友）冇傾過呢樣嘢，但其實我自己有諗過，我會希望係我走先，因為我係一個情感上幾依賴另一半嘅人，所以我覺得我會成日都好掛住另一半，容易跌入寂寞嘅情感。」

另外，昨晚（4日）播出的一集，主角同樣叫Carmen，她因廿前一宗在外地發生的交通意外導致永久傷殘後，即主動離開男友Eric，在他的世界突然消失：「我唔知佢知道咗會有咩反應，我當時望住天花板完全郁唔到，諗唔到將來，連下一秒會點都唔知，愛情呢樣嘢已經好奢侈。我驚會負累佢，佢唔需要陪一個坐住輪椅嘅人，可能咩都做唔到。」

Eric鍥而不捨越洋尋找摯愛，想起在澳洲機場「重逢」，Eric說當時感覺恍如世界停頓：「我望住佢講唔到嘢，但我覺得我要照顧佢一世，呢個諗法我擺咗喺心裏面。」至今Eric和Carmen依然是相依相愛的一對，Carmen的堅強亦成為Eric成長的動力，Eric說：「佢係我摩打，有咩問題都兩個人一齊解決。我對佢有一個承諾，我一定要長命過佢，因為我唔要佢承受我離世一刻嘅傷心。」Eric哽咽說早前獲外父送贈戒指作「認證」：「佢話一直都冇正式好認同我哋嘅婚姻，但呢十幾年睇到我哋嘅相處，佢都好感動好認同，佢直情同我道歉，話當初對我唔夠信心。」