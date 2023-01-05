視后前哨戰！高海寧瞓身晒長腿爭獎　唐詩詠華麗「鑽石胸」出戰

在本周日（8日）晚上舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》，獲提名的藝人為官方場刊拍攝宣傳照，今年角逐最佳女主角、最受歡迎電視女角色、最佳女配角，以及打入飛躍進步女藝員10強，全部競爭激烈。

不單有戲齡高的實力派演員，也有後起之秀，在女主角及女角色組別中同樣呼聲甚高的陳瀅，拍攝場刊時，先後以兩個不同造型亮相，有「美麗戰場」Style的華麗戰鬥格晚裝外，更有「神秘中空」設計的貼身超短花裙，相當吸睛！而高海寧（高Ling）則以一身黑色性感晚裝上陣，腰間更開了兩個大窿，大晒高Ling纖腰，下身開衩位更開到近盆骨，盡顯高Ling的白滑長腿，非常養眼。

憑台慶劇《超能使者》角逐視后的唐詩詠同樣吸睛，詩詠以「鑽石胸」出戰，胸前的華麗閃石點綴，性感和雍容華貴共冶一爐。至於也角逐視后的麥美恩更帶來驚喜，以高衩透視晚裝上陣，美好身段盡現。

劉佩玥（Moon）憑《美麗戰場》提名女主角及女角色獎，郭柏妍（Rosita）憑《下流上車族》提名女角色及女配角獎，她們更齊齊殺入女飛躍提名，競爭激烈，而阿Moon還拍住《美》劇的戰友林盛斌獲提名「電視拍檔」獎項，2022年對她來說絕對是大豐收的一年，她為拍攝場刊以3個造型上陣，包括性感高貴，也有青春可愛。於2021年才拍劇的Rosita，對於自己資歷尚淺便獲得提名感到十分開心，笑言希望與「妹妹」羅毓儀齊奪女飛躍：「上年有兩個男飛躍，今年唔知會唔會有兩個女飛躍？」

憑《愛上我的衰神》人氣急升的陳嘉慧亦是首度殺入女飛躍10強，已是第3度提名女飛躍的戴祖儀，在粉絲鼓勵下放低「偶包」，以綜藝節目《不可能任務》中的爆喊豬頭相來拉票，成功吸Like。至於憑《美》劇中「反骨琪」成為「女配角」大熱的蔣家旻，拍場刊時以「反骨妝」上陣，她笑言是化妝師的主意：「最近我化妝師幫我化妝，叫我Keep住『反骨琪』，我好少好Smoky eyes，佢亦都唔係好想我用黑色，我哋用咗啡色眼影。所以最近見我嘅妝容都係偏向反骨啲，好似台慶啦、影頒獎禮場刊啦。」

至於同樣打入飛躍進步女藝員10強的炎明熹（Gigi）及JW王灝兒，拍攝場刊時也帶來驚喜。出名搞笑的Gigi，埋位拍照時即九秒九進入Cool爆Mode，至於JW以透視裝上陣大擺「瞓身」甫士，盡顯盡地一鋪爭獎的決心。