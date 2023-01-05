同張敬軒拍劇零代溝　魏浚笙大爆：都係「大唔透」男孩！

由張敬軒（軒公）、王菀之領銜主演的新片《超神經械劫案下》將於賀慶檔上映。日前有份拍攝的魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪（Kaho）及楊天宇（Angus）齊齊接受專訪，Jeffrey形容和Kaho和Angus屬一拍即合：「Kaho係降低個Level同我哋溝通。」Kaho則笑言三人同是「冇營養嗰堆」。

談及前輩軒公，三人異口同聲表示：「零代溝，佢成日Join埋我哋一齊講，都係『大唔透』男孩。」更開心大發現全數演員有一個共同之處，Kaho說：「都係嗰一堆夠Kai（低能）嘅人。」Jeffrey更自爆改軒仔花名：「佢個角色叫『有成哥』，佢啲Fans幫佢整咗個好肥嘅角色公仔，所以我改叫佢做『肥成哥』。（佢有冇睬你？）有呀，仲話畀新人恰，我真係有驚。」

Angus就話軒公似「多啦A夢」，全因他周身法寶，他最記得拍戲受傷時要敷冰止痛，軒公主動上前慰問：「佢見我痛到手震又冇力，竟然喺半小時，搵咗支活絡油同止痛藥畀我，不過我哋喺山旮旯嘅地方拍攝，又搵到清音丸畀把聲沙晒嘅演員。」

問到如何報答軒公關照？Jeffrey好直接謂：「支持同愛佢！」Kaho就提議搞BBQ聚會，由「靚仔廚神」Angus炮製美食，Angus亦有信心謂：「我諗佢點都會試吓味啩。」他們亦坦言期待再跟軒公合作，其中勇闖樂壇的Jeffrey，最恨獲軒公送歌，Kaho則「讚」他：「最鍾意佢啲『真假混合音』，連我都拿捏唔到。」又謂想農曆年時到軒公家拜年，只怕忙四出謝票難有空：「希望唔止軒公封利是重手，連結咗婚啲粉絲都派大利是畀我哋啦。」

場地：PHENOMENON WINE•DINE

Jeffrey

Make up: Amy Lee

Kaho

Outfit : ITeSHOP

Angus

Outfit: @Celine