193李炘頤花枝招展現身　與參賽者分享打扮心得

ViuTV全新節目《Fashion Killer》將於下星期一（9日）首播，節目兩位主持193@ERROR（郭嘉駿）和Alina（李炘頤）及部分參賽者下午（5日）出席記者會為節目宣傳造勢，分享平日穿搭心得，亦即場評選是日最佳造型，勝出者獲得記者會主持浩南（鄭伊琪）擁抱一個。問到2023穿搭貼士？193指粉紅色應為大熱之選：「見網上好多專頁都推緊，唔係平時好Pink嗰隻，係深啲姣啲嗰隻色，歐洲好多人著緊。」Alina則補充可考慮粉紅撞色打扮。

二人今日打扮花枝招展，問到平日出街會否以這樣配搭？193笑言今日如此浮誇打扮全因參賽者：「本來諗住着條黑色褲，嚟到見到佢哋咁黐線要即刻換條浮誇啲。」身旁Alina笑他很配合「九龍灣Wyman」的稱號，193即笑指自己很多稱號：「我成日都自吹自擂，我夠話自己係九龍灣金剛棒，不過冇人認證咋嘛。」他坦言平日出街為免被認出，會穿得比較樸實：「低調好多，只係着Sponsor嘅衫，會戴帽同戴眼鏡。（冇人認得你？）有，係我嘅身高出賣咗我，尤其是加埋肥仔（梁業）係冇可能唔認得，我哋兩個咁奇怪嘅身形，哈哈。」Alina就表示自拍完節目後現時出街會穿戴多了首飾：「以前最多都係戴對耳環，依家發現原來配飾係好重要，會戴手鏈、頸鏈同戒指。（會唔會幫男朋友Stanley@MIRROR襯衫？）佢有專業造型師，不過平時同佢出街就希望佢唔好太Hea囉。」

身旁193即表示認同並大爆：「有日撞到Stanely去學唱歌，佢著到好求其帽都唔戴披頭散髮，著件霉晒嘅T恤加條棉褲出街。」Alina則笑言已習慣，幸男友還會懂得穿上運動鞋而不是「踢拖」。問到會否接受情侶裝？她表示除非有特別節目，193則笑指情侶裝有點奇怪：「有啲似同個世界宣示主權咁。」