黑木瑪莉亞　H奶闖天下

無論你身處社會上乜嘢崗位，總係要同人競爭，身上冇番一樣專長又點得呢？正如今期「世界Cup」主角黑木瑪莉亞，心口唔止有個「勇」字，仲有一對H Cup巨乳，難怪夠膽闖入臥虎藏龍嘅寫真界，同一眾女優爭天下啦！

白滑有肉感

喺日本寫真界有好多女優都屬於瘦底大波型，但有啲波硬係覺得假假哋，有冇經過後天加工就不得而知，只係望落唔自然已經大大影響吸引力，所以小弟比較鍾意黑木瑪莉亞呢類有番啲肉地嘅大波妹。講真瑪莉亞嘅樣貌唔係醜，若然個妝化得好、髮型又襯得到嘅話，感覺都幾有個性，但未必係一般人眼中嘅靚女，所以佢夠膽投身以貌取人嘅寫真界，當然係有佢嘅過人之處，就係擁有一副肉感十足嘅誘人胴體！特別係嗰對39H「胸器」，對一眾「胸奴」嚟講，極具殺傷力，加埋渾圓嘅美尻、白滑嘅美肌，實在惹人垂涎！

下一個榮子？

黑木瑪莉亞喺2022年出道拍寫真，聽講佢喺東京行街嗰陣，被藝能事務所嘅星探發現。由於上圍激凸，有人將佢同風吹惠、真田慎相提並論，稱佢哋為2022年登場嘅寫真界新慧星。據瑪莉亞喺接受訪問時透露，好高興可以利用心口對巨乳成名，更要多謝媽媽嘅遺傳。另外，阿妹已經為自己定下目標，希望可以成為下一個小池榮子，所以佢會好好利用一對H奶，爭取天下間所有喜歡巨乳嘅男士支持！雖然呢個目標大得有啲誇張，但係唔使本錢嘅嘢，吹大少少又有咩所謂呢？