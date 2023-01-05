索女拋波 男兒射爆樽

經典動漫《男兒當入樽》電影版就嚟上映，未入場已Feel到渾身熱血，係咪好想即刻打番場友誼波？唔識入樽唔緊要，學吓四仔脫星玩奶樽，一樣爽到飛起！

灌籃兔女郎

曾經喺電影《太空也入樽》亮相嘅美國人氣卡通角色Lola Bunny，佢嘅打籃球Look唔止成為唔少Coser鍾意模仿嘅造型，就連四仔片廠VR Cosplay X都受到啟發，推出咗《Lola Bunny - A XXX Parody》。影片搵嚟Gabi Gold化身成Lola Bunny，仲要攬住個籃球搔首弄姿，配合埋VR，演出極具挑逗性，再加埋激情到爆嘅情慾交歡場面，真係高潮迭起！

波衫洩春光

話就話用籃球嚟包裝，但叫一班脫星真係鬥波，似乎搞笑咗啲，其實淨係叫成班靚女換件籃球衫出場，都足以令一眾男士扯白旗！唔信？就要睇吓由Sparks出品嘅《Cosplay Girls》喇！呢套四仔由片廠老闆Harry Sparks親自執導，搵嚟Rachael Cavalli、Bunny Colby、Maya Woulfe等巨乳索女上陣，當佢哋着起波衫，一對又一對側漏嘅巨乳不斷喺鏡頭前出現，性感度簡直爆晒燈，難怪之後嘅男女激戰會咁緊湊啦！

乳搖大鬥法

脫星打籃球，戰況有幾激？睇吓呢套由Reality Kings炮製嘅《Big Naturals #65》，答案呼之欲出。作為脫界嘅長青人氣系列，片廠一直為新作搞搞新意思，嚟到最新一集就諗到用籃球為主題，搵嚟Kendra Sunderland、Skylar Vox、Sofia Lee等波霸參演，未開波已感受到波濤「胸」湧！值得一提，呢班脫星一開波就真空上陣，一邊打波，一邊嚟個乳搖大鬥法，就算正本戲未上演，都足以令人睇到流晒口水！