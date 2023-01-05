朱敏瀚與余思霆分手學懂面對　無意復合不抗拒新戀情　

2022年對朱敏瀚（朱仔）來說是高低跌蕩的一年，事業上穩步上揚，但父母相繼生病，自己又與拍拖三年的女友余思霆分手，飽受打擊，恰巧此時迎來《輕．功》這部劇，令他學懂放輕面對問題，不再一味盲衝；愛情上朱仔不抗拒新戀情，但無意跟舊愛復合。

上位小生朱敏瀚在2022年成績不俗，先後拍了《痞子殿下》及《輕．功》兩部截然不同的劇集，他在《輕》劇中更首次挑戰跟BB演對手戲，他笑言：「我同呢個BB好有緣，因為喺另一套劇入面，佢係飾演我嘅童年，演戲最難係同動物、BB合作，所以過程中我完全感受到角色對BB嘅束手無策。」

除了跟最難搞的演員合作外，朱仔稱拍攝《輕》劇最大的得著是上了人生哲理一課，學會放輕鬆，因為拍攝該劇前，朱仔經歷跟女友余思霆分手，又面對父母身體相繼出現問題，令他大受打擊：「媽媽係心臟病，爸爸係癌症，偏偏呢套劇就係講我嘅媽咪離世，我睇劇本時心諗咁似自己經歷，個劇本出現得好啱Timing，上咗人生哲理課堂，加上拍攝時係疫情最嚴重嘅時候，乜都停晒，所有嘢都好似教你做人要慢番啲咁，有段時間我不停向前衝，好似健身就日日不停狂操，依家就要你去享受生活，唔好將自己迫得太緊。」他猶記得之前拍《拳王》，就算只有4小時睡眠時間，他與張振朗寧願不睡覺，也要花2小時去健身:「當時個心態覺得係呢次，但出到來收視未必好理想，當時唔係好開心，但依家過咗我哋會記得曾經拍過呢套劇，都係一個足迹，依家會識咁諗。」

所謂三十而立，現年30歲的朱仔坦言3字頭對他來說是一個里程碑，他曾希望30歲可以撐起全家的經濟，現時仍在努力中，問到他為30歲的自己定下甚麼目標？他說：「拍好每套劇，我好想唱劇集主題曲同插曲，我相信吸引力法則，你想就會做得到。（感情方面呢？）時間上畀工作填充晒，我唔抗拒拍拖，順其自然。（有冇機會復合？）應該都唔會。」

Stylist:Marcoo