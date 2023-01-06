【是日通勝】

農曆十二月十五

壬寅年 癸丑月 甲子日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、裁衣、安葬

忌：開倉、動土、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、21、29

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，可在財政上立於不敗之地。

金牛座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

雙子座：謀事多阻滯，遇疑難要問清楚，勿自以為是。

巨蟹座：運勢好壞參半，穿淺黃色衫可為你帶來着數。

獅子座：財運稍遜，做人不能太自私，要多為人設想。

處女座：愛情運非常好，但謹記爭取好姻緣要靠自己！

天秤座：多為身邊人設想，有望改善人緣，帶來好運。

天蠍座：飲食要節制，不宜大魚大肉，提防病從口入。

人馬座：錢財乃身外物，勿為金錢損失而失去理性。

山羊座：求財忌急躁，判斷力會受影響，易因小失大。

水瓶座：做人忌意氣用事，否則有機會招致財物損失。

雙魚座：珍惜眼前一切，保持心境開朗，運氣不會差。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）馬 是非多

鼠：渾身正能量，處事夠冷靜，事業有進步。

牛：吉星庇佑，事事順利，可抽空享受生活。

虎：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

兔：財運差勁，不宜作大額投資，易有虧損。

龍：人緣旺，利洽談公事，開單簽約易成功。

蛇：待人接物不可太自我中心，以免犯眾憎。

馬：是日沖煞，運勢低迷，易捲入是非爭鬥。

羊：工作繁忙，切忌粗心大意，急於求成。

猴：橫財就手，抽獎容易中，讓你喜出望外。

雞：桃花大旺，單身者易遇到體貼的異性。

狗：不易被人認可，是時候檢討個人言行。

豬：工作順利，宜再接再厲，可獲上司賞識。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

華山陳摶老祖論宋朝國運（下）

上回講到靖康之難，北宋完結。當趙匡胤以為宋朝完結之際，陳摶說：「宋火德猶在盛，宋之子孫，當興於東北，終於東南。有近君者，實竊其位。」筆者按：東北是北宋終於丙午年，前一年乙巳年，遼國也滅亡了。東南是南宋始於丁未年。竊位者應指趙構。

陳摶再說：「近君者雖竊其位，火德也，丁巳歲，其危乎。」（金戰宋）趙匡胤問：「中原可復得乎？」陳摶答：「陛下得國之初而卜得東南旺卦，亦終矣，歲在癸巳，滅我者其衰乎。」（癸巳年金國滅亡）陳摶再說：「甲午，宋德復興，有賢人扶之，則可以復，占如非其人，雖能復之，亦旋失之，歲在庚申。宋之祚其衰矣。自辛酉至庚申，已三百年，過此以往，未知或知也。」

宋朝一共319年，五個甲子300年，由於宋在庚申年末戊子月立國，次年辛酉，300年後的庚申，這中間的宋代發生的國家大事，一一說出，而且年份準確無誤。陳摶只說三百年，之後不再說，怕說出宋滅亡，可能引來殺身之禍。

筆者介紹這卦象，讓大家看看陳希夷用六爻卦，如何預測國運。此卦來自《易隱》此書。