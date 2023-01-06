亞洲名人榜BTS成員包辦冠亞　肖戰內地藝人最威贏埋Lisa

內地頂流小生肖戰於「2022最具影響力亞洲名人榜」中敗給韓國天團防彈少年團（BTS）的Jimin及金泰亨（V），排行第4位，而他是唯一一位內地藝人入榜。至於「年度中國名人榜」中，吸金女星迪麗熱巴及人氣小花趙露思、楊紫齊齊夾擊壓倒楊冪。

內地藝人肖戰、王一博及趙露思等於海外粉絲選出的「2022最具影響力亞洲名人榜」之「年度中國名人榜」中榜上有名，其他入榜的內地藝人包括迪麗熱巴、楊紫、許凱、楊冪等，肖戰於「中國名人榜」中排第1位。

至於「亞洲名人榜」中，肖戰亦成功躋身第4位，第1位是韓國天團BTS成員Jimin，打入20強的還包括BTS的V、泰國男演員陳立波、張澤毅、韓國女子組合BLACK PINK的Lisa及Rose、池昌旭、金世正等，眾人更威水登上紐約時代廣場的廣告牌。排首2位的Jimin及V，兩人的社交平台分別擁有4,680萬粉絲及5,441萬粉絲，V更曾打破Guinness世界紀錄，成為社交網最快擁1千萬粉絲的帳號。而BTS之前獲國際性佳績，曾參與美國人氣節目後即登上美國搜尋排行第1位。Jimin於紐約及新加坡等地亦相當受歡迎，是團中美國粉絲最多的成員。近年追看泰劇的劇迷很多，令曾拍BL劇的陳立波、張澤毅旋即人氣爆燈。女藝人方面，排第5位的Lisa曾以個人身份獲外國最佳韓國流行歌手，於各地有很多粉絲。

肖戰是唯一一位內地藝人躋身「亞洲名人榜」，他自從《陳情令》後躍升流量男星，之後主演的《狼殿下》、《斗羅大陸》、《王牌部隊》成績都不錯，絕對是內地男演員的頂流。2022年夥拍楊紫的《餘生請多指教》更是年度最火的劇集之一。今年他還有古裝劇《玉骨遙》及《驕陽伴我》待播，相信今年人氣繼續飆升，他於「年度中國名人榜」自然亦排於首位。而「中國名人榜」第2位是王一博，他自《陳情令》後人氣一直居高不下，之後的《風起洛陽》及《有翡》有甚高關注度，近年他亦進軍電影圈，其中《無名》更是與影帝梁朝偉合作，熱議度甚高。

趙露思排位勝楊冪

女藝人方面，迪麗熱巴排第3位、楊紫排第4位、趙露思排第6位，楊冪僅排行第8位。迪麗熱巴現時的一舉一動甚受關注，吸金度更已超越楊冪，劇中的新造型及自拍相均上熱搜。不過，楊冪始終是收視女王，出道以來拍的劇集都收視驚人。早前的《謝謝你醫生》及《愛的二八定律》談論度都相當高。而趙露思近年發展勢頭最猛，是成績最好的95後小花，去年她主演的《且試天下》及《星漢燦爛》口碑及播放量都相當好，身價上億，今非昔比。

《慶餘年》第2季男主角打孖上？「言冰雲」升呢張若昀難獨大

內地藝人張若昀、李沁、陳道明等主演的內地古裝劇《慶餘年》自2019年首播後口碑收視俱佳，於香港播出時亦好評如潮，劇方早已表示會原班人馬拍攝第2季，但由於一直遲遲未埋班，故現時難以齊人上陣。

有指之前續集一直沒有聲氣，李沁已另接其他劇集，沒有檔期接拍第2季，有傳張若昀推薦老婆唐藝昕頂補李沁角色，實行以夫妻檔演情侶，增加噱頭。陳道明則一早表明不會參演。至於現時已是流量男星的肖戰，第1季時以「言冰雲」一角客串演出，但現時身價狂升及已接拍其他劇，時間上難以配合，不過另有傳聞指言冰雲於第2季戲份會增加，有望到時與張若昀以「雙男主」登場，目前有待官方公布。而官宣記者會有現身的郭麒麟現時不會再接演配角，斟洽的都是主角掛帥的劇集，沒有他於劇中放笑彈，吸引力定必降低。現時第2季的網上預約收看人數已超過60萬，橫店影視城亦已於官網透露劇集快要開機。