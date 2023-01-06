東方日報C1：亞洲名人榜BTS成員包辦冠亞　肖戰內地藝人最威贏埋Lisa

內地頂流小生肖戰於「2022 最具影響力亞洲名人榜」中敗給韓國天團防彈少年團（BTS） 的Jimin及金泰亨（V）， 排行第4位，而他是唯一一位內地藝人入榜。至於「年度中國名人榜」中，吸金女星迪麗熱巴及人氣小花趙露思、楊紫齊齊夾擊壓倒楊冪。

內地藝人肖戰、王一博及趙露思等於海外粉絲選出的「2022最具影響力亞洲名人榜」之「年度中國名人榜」中榜上有名，其他入榜的內地藝人包括迪麗熱巴、楊紫、許凱、楊冪等，肖戰於「中國名人榜」中排第1位。

至於「亞洲名人榜」中，肖戰亦成功躋身第4位，第1位是韓國天團BTS成員Jimin，打入20強的還包括BTS的V、泰國男演員陳立波、張澤毅、韓國女子組合BLACK PINK的Lisa及Rose、池昌旭、金世正等，眾人更威水登上紐約時代廣場的廣告牌。排首2位的Jimin及V，兩人的社交平台分別擁有4,680萬粉絲及5,441萬粉絲，V更曾打破Guinness世界紀錄，成為社交網最快擁1千萬粉絲的帳號。而BTS之前獲國際性佳績，曾參與美國人氣節目後即登上美國搜尋排行第1位。Jimin於紐約及新加坡等地亦相當受歡迎，是團中美國粉絲最多的成員。近年追看泰劇的劇迷很多，令曾拍BL劇的陳立波、張澤毅旋即人氣爆燈。女藝人方面，排第5位的Lisa曾以個人身份獲外國最佳韓國流行歌手，於各地有很多粉絲。

肖戰是唯一一位內地藝人躋身「亞洲名人榜」，他自從《陳情令》後躍升流量男星，之後主演的《狼殿下》、《斗羅大陸》、《王牌部隊》成績都不錯，絕對是內地男演員的頂流。2022年夥拍楊紫的《餘生請多指教》更是年度最火的劇集之一。今年他還有古裝劇《玉骨遙》及《驕陽伴我》待播，相信今年人氣繼續飆升，他於「年度中國名人榜」自然亦排於首位。而「中國名人榜」第2位是王一博，他自《陳情令》後人氣一直居高不下，之後的《風起洛陽》及《有翡》有甚高關注度，近年他亦進軍電影圈，其中《無名》更是與影帝梁朝偉合作，熱議度甚高。

趙露思排位勝楊冪

女藝人方面，迪麗熱巴排第3位、楊紫排第4位、趙露思排第6位，楊冪僅排行第8位。迪麗熱巴現時的一舉一動甚受關注，吸金度更已超越楊冪，劇中的新造型及自拍相均上熱搜。不過，楊冪始終是收視女王，出道以來拍的劇集都收視驚人。早前的《謝謝你醫生》及《愛的二八定律》談論度都相當高。而趙露思近年發展勢頭最猛，是成績最好的95後小花，去年她主演的《且試天下》及《星漢燦爛》口碑及播放量都相當好，身價上億，今非昔比。

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