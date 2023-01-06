視帝大熱林敏驄　未收到通知出席頒獎禮：我都係幫朋友

無綫台慶頒獎禮將於後日(8日)於電視廣播城隆重舉行，今年「視帝」大熱絕對是林敏驄、陳山聰之爭，東網昨日聯絡林敏驄，問他是否已準備「戰衣」時，他認真謂:「未喎！我乜都唔知喎！都冇人正式叫過我出席，我到依家都冇收到任何人通知！」

記者事後亦有聯絡台慶頒獎禮監製陳金勝，問是否沒有人通知林敏驄要出席時，他謂:「已經搵過！」由於林敏驄不是無綫藝員，故不是由藝員部經理人通知，程序理應由節目部方面通知，再問陳金勝是否節目部有人通知他時，他又謂:「總之我嘅答法係之前搵咗嘞！」記者再將監製所說的告知林敏驄時，他謂:「冇人搵過我，我連監製姓乜名乜都唔知，我連劇集AA都問過，都話冇人正式通知過！之前我喺記者會都講過，我唔係隨傳隨到，咁你都要講番個遊戲規則係點畀我知，我又唔係你員工，又冇話要參加比賽，場刊又幫你影埋，咁幾點要出席、化妝、服裝，到時做乜都要有人話我知吓啩！」

記者剛剛再問林敏驄，竟然還未收到無綫正式邀請，會否出席時，他謂:「啱啱有高層打嚟邀我出席，遲就遲咗啲，唉！溝通嘅嘢成日都會出錯！成件事我都係幫朋友，撐番套劇同劇中拍檔啫！大家拍得咁辛苦，有時間咪求其着套睡衣去撐吓屋企人囉！」