飲水都會肥？虛胖人這樣減才有效

【特約報道】聖誕新年假期剛過，很多人一下子肥五六磅，很多時這不是真的「脂肪肥」，而是水腫虛胖。

構成虛胖的原因，最常見是飲食不健康，紅肉、煎炸油膩、加工食品，都是難以消化排走的物質，腸道堆積了宿便毒素，自然代謝減慢，變成飲水都會肥的體質。所以我建議大家在大吃大喝後，來個「三日蔬果斷食法」，以高酵素鮮榨蔬果汁或原個水果，代替一日三餐，配合連喝三天高濃度酵素精華，大量攝取酵素、纖維和水分，促進排便次數，清除體內毒素，繼而燃燒儲備脂肪。有網友跟此餐跟三天後瘦了5.5磅！肚腩、胃腩各瘦1吋。

不過有人疑問：「我飲食很健康啊，常吃沙律、烚菜、多菜少肉，怎麼也會肥腫？」這就與氣血不順有關。

無論男女，氣血循環健康是最重要。中醫學說：「氣不通則痛，血不通則腫。」氣血暢通無阻才能抗病、排毒、平衡，維持整體健康；氣血不通則易水濕停聚，痰濕加上氣短乏力，體力耐力下降以至活動量減少，惡性循環下就由水腫變肥腫。飲食寒涼、嗜食甜食、少郁動、常處於冷氣環境、衣着不保暖等，均會造成體質寒涼，飲水都會肥「腫」，但不是脂肪肥，是「腫」。

中醫的氣血，與西醫的淋巴是異曲同工的系統。淋巴系統是心血管系統外的另一個水液引流網絡，輔助帶走代謝廢物以及運送免疫細胞，若淋巴阻塞，則廢物毒素滯留體內，造成肥腫。德州一醫學院教授在一篇醫學文獻上發表，在淋巴水腫的病患者發現皮下脂肪積聚明顯增加，尤其在淋巴結和淋巴管附近更是嚴重，說明淋巴管道毛病和滲漏會誘發脂肪細胞肥大，促進異位脂肪形成，進一步令肥腫問題惡化。

我常說，所有想健康瘦身的人必須保持循環代謝暢順，配合健康飲食，自然能變成易瘦體質。所以我設計的瘦身療程，也一定包括排毒養生通淋巴的項目。在香港，我會勤力做一些仿刮痧的儀器療程，透過刮痧器具在表皮經絡穴位上進行刮治，將阻塞氣血運行的毒素刮出來，讓氣血重歸通暢。

通關後我又飛往韓國了，做療程機會變少，所以更着重食療，例如韓國人在冬天愛吃溫補的人參燉雞、吃牛肉，我都會吃。給一個貼士給大家，寒冬來韓國的話，做汗蒸幕後，不妨喝一杯熱米酒，養生又養顏，好好補充體力與精神。想加強祛水腫功效的話，可用半瓶米酒（約200毫升）加熱水浸浴，只消15分鐘，就大汗淋漓，暖身驅寒、速效祛腫。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。