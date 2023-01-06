【做足準備】吉祥「封」收人人Like

農曆新年臨近，各界有資格派利是人士的「利是封大戰」早已奏響前奏，雖然話每年都有不少創新或聯乘人氣卡通的款式登場，但傳統且含吉祥元素的利是封依然有不少支持者，事不宜遲，快啲睇睇今年有甚麼候選單位啦！

【錦鯉牡丹雙臨門】

來年要鴻運當頭，怎少得錦鯉的身影？ELEMENTS圓方即日至1月21日的「年年有餘消費獎賞」，其中包括於場內以指定之電子貨幣即日單一消費滿指定金額，即可換領獨家限定《年年有餘》利是封套裝，利是封以寓意「年年有餘」的錦鯉和享「百花之王」美譽的牡丹為主題，主色選用了瑰麗的紅色，配上靈感取自場內的標誌，帶有祝願新一年富貴吉祥、鯉躍龍門之意。另外，封上的水紋與錦鯉更特意採用了3D精微浮雕工序，更為錦鯉燙上一層閃幻金箔，貴氣又生動。

【四花爭艷送花語】

過年少不了蘊藏各式花語的年花，東港城及Mikiki聯手推出「花悅常滿」利是封，當中包括「和風拼貼系列」及「瑰麗刺繡尊貴系列」，以四大「花」款祝願大家在新一年花開富貴、幸福美滿。前者一套四款，分成「花、悅、常、滿」四大款式，結集四大傳統花卉，並以清秀的和風拼貼元素呈現，送上4大吉祥寓意。

封面混合和紙、燙金、浮雕等多種手工設計，加上糖果色系，華麗得來夠Young。後者使用加厚紙材，並以手工刺繡花瓣點綴，色彩亮麗且充滿立體感，其藏在「花悅常滿」新春尊貴賀年雙層禮盒中，並附有刺繡利是袋。「花悅常滿」利是封即日至1月21日於新地5大商場（東港城、MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊及life@KCC）消費（或加積分）換領，而新春尊貴賀年禮盒則由1月7日起（life@KCC除外），兩者皆換完即止。

【花漾吉祥祝福語】

除了年花，當然少不了祝福語，領展推出「百花迎福」新年賞禮品換領活動，其中就有以蘭花、桃花、牡丹及水仙為主軸，配合吉祥祝福語的4款新春利是封，期盼各位新一年如意平安。顧客於領展旗下指定商場或街市以電子貨幣累積淨消費滿指定金額，並登記成為領展會員，即可換領「百花迎福」利是封一套，活動現已開始，數量有限，換完即止。

【鏤空年花現生機】

想尋找既傳統又不失創意的設計？不如選擇銅鑼灣時代廣場新春限定的「千瓣綻放迎新春」利是封，精選了5款年花設計而成，包括寓意大富大貴、繁華昌盛的牡丹花；代表百年好合、高雅純潔的百合；被視為幸福美滿、事業繁榮象徵的蝴蝶蘭；喻意長壽多福、溫和謙謙的君子蘭，以及代表勇氣、忍耐和毅力的梅花，並以鏤空插頁的形式呈現，既可放入以金線勾畫出簡約繁花線條的酒紅色利是封內，亦可放入利是封套裝附送的立體框內，化身栩栩如生的立體畫。即日至1月21日期間，消費滿指定金額即可免費換領，另套裝更連有與利是封相配襯的針織手提袋，每日獎賞數量有限，先到先得，換完即止。