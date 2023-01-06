【我童年有點傻】搞怪日系波鞋　美好回憶返晒嚟！

日系波鞋設計充滿趣味，設計師的靈感從食物到各種遊戲無奇不有，加上有各種細節加持，讓人感覺超可愛。最近，大家由細食到大的即食麵品牌Nissin日清與Converse推出3款杯麵波鞋，而童年最經典的遊戲《Street Fighter街頭霸王》亦孖住Reebok推出35周年鞋款。着上腳，童年回憶即刻返晒嚟！

杯麵口味波鞋

Converse x Nissin Cup Noodle系列選用All Star R鞋型，並帶來3種款式設計（包括兩款高筒以及一款低筒）。設計方面，由鞋面、鞋帶到鞋底，都一律依照杯麵包裝設計。當中兩個高筒款式以最多人喜愛的海鮮與原味設計，搭配標誌、配料、Logo等標誌性包裝元素，並各自提供紅、藍色鞋帶替換。至於低筒款式則以黑色布為基礎，同樣將杯麵的包裝細節印上鞋面，還附有源自彎曲麵條的特別鞋帶配件，有趣得很！

街霸角色上腳

適逢經典格鬥遊戲《Street Fighter街頭霸王》誕生35周年，Reebok與遊戲開發商Capcom攜手推出聯乘系列，將遊戲中最具人氣的角色元素注入Instapump Fury、Club C、Shaq Attaq等多款標誌性鞋款中，等大家一邊着用，一邉感受街霸戰鬥樂趣！

當中的復古鞋款Instapump Fury 95，就以遊戲中的摔角手桑吉爾夫（Zangief）為設計靈感。紅色旋風鞋面搭配金色元素，向角色標誌性的摔跤背心致敬。另一款Furylite 95鞋款，靈感來自街霸中的強大戰士豪鬼（Akuma），仿舊的Gi鞋面採用帆布、帶毛邊的仿皮材質和繩索鞋帶組成；鞋帶處的木珠Dubraes映射豪鬼的標誌性頸鏈，毛茸茸的鞋踭亦飾有其襯衫背面上的反光「天」字。而Club C 85就透過仿舊處理，以帶有毛邊的帆布鞋面搭配紅色拳擊手套皮革設計，將遊戲角色日本武道家隆（Ryu）呈現在大家眼前。此外，其他受歡迎角色如吉魯（Gill）、嘉米（Cammy），以及格鬥冠軍及遊戲訓練

模式也一一成為經典鞋款（包括Shaq Attaq、 Classic Leather、LX2200及Classic Slide）的創作元素，對於這遊戲的粉絲來說，絕對是一大驚喜，可以着上腳過一過街霸癮！