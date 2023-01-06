陳喬恩自爆患睡眠呼吸中止症　全靠老公發現及早開刀

台灣女星陳喬恩近日亮相內地真人騷《妻子的浪漫旅行6》，無意中揭露咗瞓覺打鼻鼾嘅問題，呢日陳喬恩親自發文解釋，自爆原來曾有睡眠呼吸中止症，慶幸已做手術根治：「去年的時候我做了一個喉嚨的手術，因為醫師診斷我在深度睡眠的時候，喉嚨會塌陷導致我會呼吸不到空氣，所以就會呈現打呼的狀態，直到大腦把我叫醒，一個晚上一直會重複這樣的狀況，去醫院做深層腦電波的結果是，深度睡眠時我一個小時會中止呼吸大概25次每次會長達50秒以上，這是屬於嚴重的睡眠呼吸中止症的情況。」

佢續指全靠老公發現此狀況：「說實在的我活了40幾年來，我從來都不知道自己有這種病，直到我先生發現，照他的說法是：『甜美的睡臉，竟發出恐龍般的呼聲』而且常常呼吸會停掉，他就會像電影演的那樣，伸手探我還有沒有氣息，發現真停了很久...然後他就真的驚嚇了，醫師說我的情況其實是很少數的，因為睡眠呼吸中止症，通常很嚴重的都是比較肥胖的男人，像我這種體形，還需要開刀的他也是很少遇到。」又憶述手術情況：「治療的方法，就是開刀把喉嚨扁條線切掉、把睡眠畤會塌陷的地方的肉拿掉，以後就不太會有呼吸中止，也不太會有打呼的情況了，在喉嚨挖掉一塊肉讓我整整兩個禮拜幾乎無法說話，一個月無法吃太固體的食物，我也是活生生餓瘦的，仔細想想也是一舉兩得的事情。」