搜羅全港酒店賀年盆菜

新一年將至，一家人最緊要齊齊整整食團年飯，朋友同事計劃新年聚餐或開年，唔使煩又想吃得豐盛，一個包羅萬有的盆菜幫到你，率先為大家介紹各間酒店的盆菜出品，既有用矜貴食材製作，有些又有早鳥優惠，範圍包括港九、新界，相當方便，各位睇啱就要快訂番個喇。

三星滋味

星級大廚炮製的美食，總會令人印象深刻。香港四季酒店米芝蓮三星中菜廳龍景軒在1月14日至29日推出新年午市及晚市套餐，當中包括片皮乳豬件、發財鱸魚蟹肉豆腐羹、蠔皇南非鮮鮑伴腐皮上素蠔豉及杏仁茶湯圓等菜式。除此之外，酒店推出由中菜行政總廚陳恩德師傅監督的4位用四季盆菜，當中包括有花膠、南非鮑魚、瑤柱和天白花菇等名貴食材，內裏的燒鵝和香妃雞來自中菜廳，再配鹹蛋黃蝦球和鮑魚汁等，美味又有豐富，客人可於1月10日開始在網上商店預訂。（2日前預訂）

矜貴滋味饗宴

想來點星級新意的話，尖沙咀一間型格酒店旗下的米芝蓮食府於即日至2月5日期間就帶來「極品顯貴聚寶盆」（6位用），用上南非鮑魚、法國大鵝掌、掛爐燒鴨、蠔豉及瑤柱等吉祥好意頭的食材炮製出鮑汁扣南非八頭湯鮑、蠔皇扣生曬蠔豉、鮑汁燜法國鵝掌、鮑汁扣豬蹄筋、荔芋扣黑豚腩肉等，大家還可以升級至紅燒關東遼參或四頭湯鮑來提升矜貴度。此外，還有於1月20日至3月31日期間推出的「金玉滿堂鴛鴦煲」，有2人、4人及6人用分量選擇。不銹鋼鴛鴦煲盛載住蟲草花濃湯松茸雲吞三黃雞鍋與南非鮑魚海參瑤柱花菇元蹄鍋，是滋陰養顏佳節美饌不錯之選，盛宴慶豐年。想家肥屋潤的話更可以選擇「福兔迎春脆皮金豬禮盒」（6位用），主廚鄧浩宏師傅新煮意，脆皮金豬外脆內軟肉質鮮嫩，加上創意搭配的鵝肝醬及鍋巴，味道層次非常豐富，令人回味無窮。

早訂85折

盆菜內有多款食材，大家喜好各有不同，部分配搭亦有別。尖沙咀唯港薈在今個新年推出多款主題美食，如期間限定的新春薈萃海鮮饗宴自助餐，到時除有35吋大圓盤盛載魚生撈起，還有功夫表演、書法大師即席揮毫送揮春等活動，最熱鬧。想在家慶祝的話，可以選擇中菜廳天外天4位或6位用的「鮑」羅萬有盆菜，內裏除有南非七頭鮑魚、波蘭鮑汁鵝掌、沙井蠔頭、北海道瑤柱和泰國蝦球等，今年更特別加入燜得軟腍古法燜豬手及鬆菜，吃時淋上用鮑魚、老雞和金華火腿等熬煮4小時的醬汁，祝大家盆滿缽滿。於2023年1月15日前預訂，可享約85折優惠。（3日前預訂）

分量十足

坊間的盆菜，通常都預4至8人，如果家族人強馬壯，就要揀一個分量十足的盆菜。尖沙咀馬哥孛羅酒店今年推出的特色盆菜，內有原隻八頭鮑魚、茄汁大蝦、花膠、頭抽豉油雞、原粒瑤柱甫、鮑魚汁燜鵝掌等菜式，除了4至6位用，還有10至12位選擇，客人可於現時至1月12日訂購，選購賣盆菜滿指定金額，可獲贈賀年糕點乙盒。

盆菜迎福

新年樣樣都要講意頭，最緊要有「福」到，灣仔香港萬麗海景酒店推出4位用如意呈祥盆菜，內有原隻二十五頭花膠、鮑魚、大蝦、瑤柱脯和海參等，表層還有白蘿蔔雕成的「福」字，將祝福吃落肚夠晒好意頭。於現時至1月20日在網上商店預訂外賣盆菜，可享85折優惠，數量有量，售完即止。（1日前預訂）

泰式滋味

盆菜除傳統滋味，近年亦有很多創意設計。城景國際由現時2023年3月31日推出2款盆菜，樂雅軒珍寶盆菜內有蠔皇原隻六頭鮑魚、花膠、海參、宗谷元貝、天白花菇、鵝掌等配金華火腿上湯。另一款「泰」富貴泰式盆菜，就有泰國大頭蝦、花膠、紅燒海參、香煎扇貝、金不換魷魚鬚、泰式去骨海南雞、紅燒鴨、板燒黑豚豬頸肉、牛肉沙嗲串燒、黃金魚蛋、豚肉福丸等，再加上冬蔭公湯，香辣惹味。訂購盆菜滿指定金額，指定地區可享免費送貨服務。（3日前預訂）

美味釀鯪魚

星級餐廳打造的盆菜，用料紮實，做法傳統，自然有保證。佐敦Eaton HK米芝蓮一星中菜廳逸東軒推出6位或12位用星級鮑魚盆菜，包括有原隻十頭鮑魚、婆參、中蝦、蠔豉、柱甫、鰵膠外，還有傳統原條釀鯪魚，相信必定得長輩歡心。餐廳同時推出多款賀年菜、招牌燒味美饌及招牌菜等新春外賣自取菜單，如高湯焗波士頓龍蝦伊麵、和味粉絲肉蟹和原隻鮑魚鵝掌花菇等，想加餸都無問題。（3日前預訂）

元朗風味

小時候吃盆菜，大人總話元朗出品最正宗。香港沙田凱悅酒店行政總廚張康民師傅於元朗長大，對盆菜的製法瞭如指掌，酒店推出的外賣盆菜，除有原隻鮑魚和花膠等矜貴食材，還有白切雞、燒鴨、土魷、魚蛋和豆卜等，當中的客家燜豬肉和麵豉醬燜豬皮相當花工夫，前者吸收南乳精華，後者彈牙惹味。羽衣甘藍和素獅子頭則加添口感，盆菜會配鹹蛋黃魚皮蝦球，感覺更豐富。客人選擇外賣盆菜，可用優惠價選擇生炒臘味糯米飯、柚子桂花紅荳糕、棗茸番薯西米布甸或指定手工啤酒，體驗更完美。（2日前預訂）

優惠價追加鮑魚

一個分量十足的盆菜，小家庭享用可能有點難度。將軍澳香港九龍東皇冠假日酒店中菜廳紫粵軒推出的2位或6位用的鮑魚聚寶盆菜，選用原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅燜花菇和手打鯪魚球等食材配南乳鮑汁，2人都可以享用。客人選購盆菜的話，可用優惠價追加2隻蠔皇扣原隻澳洲兩頭鮑魚，網上訂購還有優惠。（2日前預訂）

早鳥送年糕

過農曆新年，家家必備年糕享用。富豪酒店今年推出多款盆菜，當中有3款鮑魚做主角的盆菜，6位用極品鮑羅萬有盆菜選用智利原隻六頭湯鮑魚，6位用原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜有澳洲原隻三頭湯鮑魚，4位用原隻花膠鮑魚盆菜就有原隻8頭湯鮑魚。素食者可選6位用上珍菌原隻素鮑齋盆菜，內有多款菇菌和蔬菜，加南乳汁同樣美味。由現時至2023年1月15日於網上商店訂購，免費送椰汁年糕。（3日前預訂）

買盆菜送吉祥鯉魚

盆菜的食材配搭歷史悠久，近年在原有的基礎上，也會加入不同食材。香格里拉酒店集團旗下2間酒店，分別推出不同款式的盆菜。港島香格里拉米芝蓮一星夏宮推出6位用的如意吉祥發財盆菜和包羅萬有盆菜，前者有原隻卅二頭吉品鮑、花膠、宗谷瑤柱甫、發財蠔豉、焗海中蝦等，後者包括原隻三頭湯鮑、家鄉釀鯪魚、發財蠔豉、宗谷瑤柱甫等食材。每個賀年盆菜會奉送新春賀年錦鯉年糕乙對。至於九龍香格里拉米芝蓮一星香宮，就有6至8位用的豪華盆菜，內有6頭南非鮑魚、高湯花膠筒、玉環瑤柱甫、上湯乳龍蝦、花雕崛乳鴿及生曬蠔豉等美食，選擇都相當多。（3日前預訂）