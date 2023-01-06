亞洲電影大獎︱湯唯大熱爭影后　力敵兩屆得主張艾嘉

亞洲電影大獎於過去兩屆在南韓釜山舉行後，今年在創意香港及電影發展基金的支持下，第十六屆亞洲電影大獎頒獎典禮將重臨香港並於2023年3月12日（星期日），首次在九龍西九文化區，香港故宮文化博物館內的香港賽馬會演講廳舉行。

本年度入圍影片合共30部，分別來自22個國家及地區，競逐16項大獎。當中由南韓導演朴贊郁執導的《分手的決心》獲得十項提名，成為本屆最多提名電影；西島秀俊主演的《Drive My Car》則入圍了包括最佳電影、最佳導演及最佳男主角等8項提名；來自印度的《Ponniyin Selvan: Part I》就入選最佳電影及5項幕後大奬。

今（６日）於尖沙咀舉行公布入圍名單記招，導演張婉婷、周秀娜、凌文龍和袁澧林、以及本屆青年大使林明禎等現身，學院同日亦宣布邀得國際著名導演、上屆亞洲電影大獎最佳導演張藝謀出任本屆大獎評審主席，張藝謀導演表示：「亞洲電影正走上藝術與商業並重的路上，雅俗共賞正是我們所追求的目標。」

5部各具特色，來自不同地區的亞洲電影包括《分手的決心》(南韓)、《Drive My Car》(日本)、《古來詩人皆寂寞》(哈薩克)、《Ponniyin Selvan: Part I》(印度)和《湧浪之後》（菲律賓、法國、葡萄牙、丹麥） 將爭奪亞洲電影大獎「最佳電影」最高殊榮。曾經赢得第2屆亞洲電影大獎最佳女主角的張艾嘉，憑住《燈火闌珊》的出色表演再次入選最佳女主角的提名，與來自印尼的哈琵薩爾馬《娜娜的逝水年華》、湯唯《分手的決心》及倍賞千惠子《七五計劃》競逐最佳女主角奬項。

同時，王丹妮慿電影《梅艷芳》入圍最佳新演員奬項，與李知恩《孩子轉運站》、楊恩又《人生大事》、PARK Ji-min《回首爾後》等角逐該殊榮。另外，角逐最佳男主角殊榮的，香港代表有梁朝偉，其他被提名者有《萬里歸途》的內地演員張譯，《分手的決心》的韓星朴海日、《Drive My Car》的日本男星西島秀俊、《Egoist》的日本男星鈴木亮平，以及《片場風暴》的伊朗演員Mohsen Tanabandeh（莫森塔納班德）。